Giám đốc GF Thăng Long: Minh bạch là lợi thế không thể sao chép của GF trên thị trường xe cũ

Bán xe cũ mà… không sợ khách hỏi khó vì mọi thông tin đã có “xe tự lên tiếng” với chứng từ minh bạch, qua 139 bước kiểm tra theo tiêu chuẩn nhà máy VinFast. Xe “lướt chuẩn GF” đang hình thành định nghĩa mới về xe cũ trên thị trường.

Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc nhà phân phối Green Future (GF) Thăng Long - một trong những nhà phân phối GF có doanh số nổi bật tại khu vực miền Bắc với trung bình 60-70 chiếc xe điện lướt mỗi tháng.

“Xe tự lên tiếng bằng dữ liệu kiểm tra minh bạch”

- Vì sao ông quyết định đầu tư vào hệ thống GF? Điều gì khiến ông tin tưởng mô hình này?

Tôi nhận thấy một nhu cầu lớn trong xã hội hiện nay, khi ngày càng nhiều khách hàng muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mong sở hữu một chiếc xe chất lượng, an toàn. Xe điện lướt của GF là một sự lựa chọn phù hợp cho tệp khách hàng lớn đó.

Với GF, tôi thấy được sự khác biệt. Từ việc phân loại xe, quy trình kiểm định, lịch sử bảo dưỡng cho tới chính sách bảo hành rất minh bạch. Tất cả thông tin và quy trình đều rõ ràng. Mình bán xe mà không phải lo khách hỏi khó, vì mọi thứ đều có chứng từ để chứng minh. Không phải là "người bán nói gì cũng đúng" nữa, mà là xe tự lên tiếng bằng dữ liệu. Tôi thích sự minh bạch và công bằng đó.

Từ trước đến nay, tâm lý người mua xe cũ hay có thói quen nhờ một người am hiểu về xe đi “test” cùng để yên tâm. Với GF, sự yên tâm của khách hàng đến từ việc thông tin về xe đã rất minh bạch, rõ ràng, người mua biết chắc chắn chiếc xe họ chọn như thế nào mà không phải băn khoăn về chất lượng. Đó là chuẩn mực mới trên thị trường xe cũ.

- Cụ thể, những chiếc xe điện lướt tại GF Thăng Long được kiểm định như thế nào?

Điểm khác biệt rõ nhất của GF là quy trình kiểm định 139 bước. Đây không phải là kiểm tra qua loa rồi dán nhãn bán, mà là một quy trình thực sự nghiêm túc. Tất cả các xe đều trải qua các bước đánh giá về chất lượng nội, ngoại thất, khung sườn, hệ thống điện, động cơ, pin, hệ thống điều khiển… Mỗi bước đều được kỹ thuật viên có chứng chỉ thực hiện, có biên bản đối chiếu.

Sau quá trình kiểm tra và nâng cấp, GF phân loại xe thành ba hạng Signature, Selected và Standard. Việc phân loại dựa trên tình trạng thực tế của xe và được định giá tương ứng. Tuy nhiên, phải nhắc lại rằng dù được chia làm ba phiên bản nhưng tất cả các xe của GF muốn bán ra thị trường đều đã được kiểm tra nghiêm ngặt và đảm bảo tốt nhất về chất lượng. Điểm khác biệt nằm ở số km đã đi, thời gian sản xuất cũng như phiên bản mà thôi.

Việc phân chia như vậy giúp khách hàng không chỉ có thêm lựa chọn theo túi tiền, mà còn hiểu rõ mình đang mua cái gì, tại sao chiếc này rẻ hơn chiếc kia. Sự rõ ràng này giúp họ dễ quyết định hơn.

Mua xe lướt, vẫn nhận đủ quyền lợi như xe mới

- Những thông tin ông vừa nói chỉ xuất phát từ phía GF, khách hàng làm sao có thể kiểm tra, kiểm chứng?

Khách hàng có thể kiểm tra lại toàn bộ kết quả kiểm định một cách minh bạch. Ngoài ra, nếu khách cần kiểm tra thêm, chúng tôi sẵn sàng đưa xe lên cầu nâng để xem gầm, hệ thống treo… bất cứ chi tiết nào họ muốn. Dù là mua để đi lại hay phục vụ kinh doanh, ai cũng quan tâm đến chất lượng, và đó là điều chúng tôi đảm bảo tuyệt đối bằng minh chứng cụ thể, chứ không chỉ lời nói.

Hơn thế nữa, GF cũng công bố các bộ chứng nhận chất lượng, thông tin hồ sơ, lịch sử cho các xe bán ra thị trường, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu, xác thực các thông tin, đảm bảo minh bạch hoàn toàn khi mua xe từ GF.

- Điều một số khách hàng phân vân khi mua xe cũ là quyền lợi và chính sách áp dụng với xe lướt sẽ gần như chẳng có gì và người mua phải tự xoay xở mọi thứ, thưa ông?

Đây cũng là điểm khác biệt của chúng tôi. Không chỉ có những chiếc xe lướt chuẩn GF “như mới”, người mua còn được hưởng những chính sách hỗ trợ từ lúc mua tới khi sử dụng. Cụ thể, GF hiện đang triển khai hai chính sách tài chính nổi bật dành cho khách hàng mua xe điện cũ. Thứ nhất là kết nối, hỗ trợ vay ngân hàng với quy trình linh hoạt và mức lãi suất cạnh tranh. Hai là chương trình ưu đãi 70 triệu đồng cho khách đổi xe xăng sang mẫu VF 8 lướt. Điều kiện là xe xăng cũ phải chính chủ và sử dụng tối thiểu 3 tháng trước khi mua xe điện tại GF.

Ngoài ra, người mua vẫn được hưởng toàn bộ quyền lợi như mua xe mới, bao gồm miễn phí sạc tới giữa năm 2027, bảo hành chính hãng… Những chính sách này đã tạo ra làn sóng quan tâm lớn từ người dùng, giúp chúng tôi đẩy mạnh doanh số đáng kể trong những tháng gần đây.

- Cụ thể, doanh số của GF Thăng Long đạt trung bình bao nhiêu và ông thường nghe khách hàng nói gì sau khi trải nghiệm mua xe tại GF?

Doanh số của chúng tôi hiện trung bình khoảng 60-70 xe điện lướt mỗi tháng. Nhiều khách hàng chia sẻ rằng họ cảm thấy được tôn trọng. Bởi ở GF, mọi thứ đều minh bạch, từ tình trạng xe đến chính sách hỗ trợ. Họ không chỉ mua một chiếc xe mà còn nhận được sự yên tâm.

Đó là lý do nhiều khách quay lại hoặc giới thiệu bạn bè tới với chúng tôi. Bởi thế, tôi tin doanh số của chúng tôi sẽ còn tăng lên trong thời gian tới khi ngày càng nhiều người cảm nhận được sự khác biệt của chúng tôi.

- Ông dự đoán mức doanh số tốt như trên có được duy trì không và thực tế tầm nhìn của GF Thăng Long trong khoảng 1-3 năm tới là gì?

Tôi hoàn toàn tin tưởng, đặc biệt là với nhu cầu về xe điện ngày càng lớn hiện tại.

Về kế hoạch, trong năm đầu tiên, chúng tôi đang tập trung xây dựng nền tảng vững chắc với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, dịch vụ hậu mãi tốt, tạo được niềm tin khách hàng. Đến năm thứ 3 trở đi, mục tiêu của GF Thăng Long là trở thành nhà phân phối dẫn đầu khu vực, có thị phần xe lướt GF lớn nhất khu vực Miền Bắc và mở rộng chi nhánh đến các tỉnh thành khác.

- Xin cảm ơn ông!