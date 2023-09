Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm ANTT đón đoàn Tổng thống Mỹ Joe Biden

TPO - Ngày 10/9, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đi kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an ninh trật tự chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo Công an TP Hà Nội, trong sáng cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã đi kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an ninh trật tự chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tại các điểm kiểm tra, đại diện các Tổ công tác đã báo cáo tóm tắt việc bố trí lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, trên tinh thần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho chuyến thăm cấp nhà nước của Đoàn Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo đó, mỗi chốt công tác của Công an thành phố được bố trí 4 lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường và bảo vệ dân phố, triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các cuộc hội đàm, thăm hỏi giữa 2 bên; tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt…

Các cơ sở lưu trú cũng đã làm tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý lưu trú; công tác phòng cháy, chữa cháy; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng tiếp đón, phục vụ, đón, dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn Tổng thống Mỹ.

Qua kiểm tra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá cao việc xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ đầy đủ, chi tiết, bài bản, khoa học.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị các đơn vị phối hợp với các ban, ngành của thành phố và lực lượng Công an, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các tình huống “đột xuất, bất ngờ", sẵn sàng mọi phương án, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đoàn Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm tại Việt Nam.