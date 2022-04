Giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022 – Cúp VinFast: Ngày thi đấu thăng hoa của các nữ VĐV

TPO - Ngày thi đấu thứ 2 của Giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022 – Cúp VinFast chứng kiến rất nhiều những giây phút thăng hoa của các vận động viên, đặc biệt là ở bảng nữ với cú HIO đến từ Lê Chúc An.

Ở vòng 2, các vận động viên nữ thi đấu ở nhóm xuất phát buổi chiều và các điểm số tốt đã liên tiếp được ghi nhận. Đầu tiên phải kể tới Phạm Thị Yến Vi (Am), golfer sinh năm 2005 đánh bogey-free sau 9 hố đầu với 3 điểm birdie để tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH. Tuy nhiên, Yến Vi đã không thể duy trì phong độ đó ở 9 hố cuối với 5 bogey, qua đó trở về hạng 3 với tổng +2 gậy.

Vị trí dẫn đầu của bảng nữ vẫn thuộc về 2 cái tên quen thuộc là Đoàn Xuân Khuê Minh (Am) và Nguyễn Thảo My. Cả 2 cùng hoàn thành vòng 2 với thành tích xuất sắc 69 gậy/-3.

Trong đó, golfer sinh năm 2003 Khuê Minh tiếp tục thể hiện một phong độ hết sức ổn định với 5 birdie và 2 bogey, qua đó duy trì cách biệt 3 gậy với Thảo My. Đối với Thảo My, vòng đấu của golfer sinh năm 1998 nổi bật với cú hole out ghi điểm eagle ở hố số 3 và cú gạt ghi birdie cảm xúc ở hố đấu cuối cùng.

Đặc biệt, vòng đấu thứ 2 đã ghi nhận một cú HIO đến từ Lê Chúc An (Am). Ở hố đấu số 17, par 3 với chiều dài tới hố 103 yard, golfer sinh năm 2008 đã lựa chọn cây gậy wedge 48 độ để thực hiện cú phát bóng của mình. Cú đánh của nữ golfer tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, trước khi nảy một nhịp trên green rồi từ từ lăn lăn vào lỗ trước sự ngỡ ngàng của các golfer cùng nhóm, cũng như khán giả có mặt tại hố đấu.

Đây là lần đầu tiên Lê Chúc An ghi được cú HIO trong sự nghiệp của mình, chính vì vậy mà nữ golfer trẻ tới từ Hà Nội vô cùng xúc động. Những giọt nước mắt đã rơi trên má của nữ golfer trẻ 14 tuổi khi bước tới nhặt bóng từ dưới hố. Đây có thể coi là hình ảnh đẹp nhất trong 2 ngày thi đấu đầu tiên của Giải Vô địch Quốc Gia 2022 – Cúp VinFast.

Đến với những diễn biến đến từ bảng Nam, đương kim vô địch của Lexus Challenge 2022 - Nguyễn Anh Minh tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu hết sức ổn định. Sau khi hoàn thành vòng 1 với điểm even par, golfer trẻ của Hà Nội ghi -2 ở vòng này, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 gậy cách biệt. Vòng đấu 70 gậy của Anh Minh nổi bật với những cú gạt birdie ấn tượng, cùng với cú hole out ghi điểm birdie xuất sắc ở hố đấu cuối cùng (hố 9 của sân).

2 golfer duy nhất còn lại trong vòng 2 có thành tích âm gậy là Trần Văn Hoàng và Đỗ Quang Khánh (Am). Kết quả -1 giúp 2 golfer này lần lượt leo lên giữ vị trí thứ 2 và 3 trên BXH.

Điểm cắt loại của Giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022 – Cúp VinFast là +12 đối với bảng nam và +29 gậy đối với bảng nữ, qua đó sẽ chỉ còn golfer 42 golfer nam (17 nghiệp dư) và 9 golfer nữ (5 nghiệp dư) giành quyền vào vòng 3.

Gương mặt nổi bất nhất không qua cắt tại giải là Trương Chí Quân với tổng điểm +14 gậy sau 2 vòng đấu. Chí Quân từng 4 lần vô địch Quốc gia và anh đặt mục tiêu vô địch ở giải lần này, nhưng có vẻ tâm lý thi đấu không ổn định đã khiến golfer sinh năm 1998 hoàn toàn mất kiểm soát.

Với những diễn biến hấp dẫn trong ngày thi đấu thứ 2 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast do Tổng cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam, báo Tiền Phong và UBND TP Hải Phòng phối hợp tổ chức đang thực sự tạo nên sức hút với cộng đồng golf Việt Nam. 2 ngày thi đấu cuối của giải hứa hẹn sẽ còn chứng kiến nhiều màn trình diễn còn xuất sắc hơn nữa, đưa cuộc đua đến ngôi trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.