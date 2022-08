Giải trình về đầu tư công: 8 tháng, TPHCM mới giải ngân 29% vốn

Sáng 24/8, Thường trực Hội đồng nhân dân TPHCM tổ chức Phiên họp giải trình về kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công trên địa bàn thành phố. Tham dự phiên họp giải trình có Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, phiên họp nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy định pháp luật về đầu tư công trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, nhất là kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành, trong đó làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó đề xuất những giải pháp, cơ chế nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, thời gian qua, công tác đầu tư công trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Nhìn chung, việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của thành phố phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các nghị định, hướng dẫn có liên quan.

Giai đoạn 2016-2020, HĐND TPHCM đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với nguồn ngân sách thành phố là 150.000 tỷ đồng. Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được thông qua, HĐND thành phố đã ban hành các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công cho năm kế hoạch, với tổng vốn đã phân bổ là 149.997 tỷ đồng, đạt 99,99%.

Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, năm 2022 là năm thứ hai triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được HĐND thành phố thông qua là 35.516,968 tỷ đồng, UBND TPHCM đã giao kế hoạch vốn là 29.464,008 tỷ đồng, đạt 82,95%.

Tuy nhiên, tính đến ngày 12/8, thành phố mới giải ngân đạt tỷ lệ 29% so với tổng kế hoạch vốn được giao. Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn TPHCM có tiến độ giải ngân chậm. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để tiến hành thi công.

Đáng lưu ý, một số dự án PPP đang thực hiện còn dở dang, chưa được xử lý dứt điểm các vướng mắc để dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận công tác triển khai đầu tư công của thành phố còn nhiều vướng mắc và hạn chế. Đó là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để tiến hành thi công; việc phối hợp trong giải ngân đầu tư công và triển khai thực hiện dự án còn hạn chế.

Mặt khác, thành phố còn bị động trong công tác huy động các nguồn lực khác và sự tham gia của các thành phần kinh tế để bổ sung, hỗ trợ cho đầu tư công, các dự án sử dụng vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA) đang triển khai thực hiện đầu tư chậm tiến độ phải gia hạn thời gian thực hiện, điều chỉnh tổng mức đầu tư…

Trong giai đoạn 2016-2020, UBND TPHCM đã giao tổng số vốn kế hoạch đầu tư công là 138.472,592 tỷ đồng, đạt 92,3% so với kế hoạch vốn được HĐND thành phố thông qua. Các công trình, dự án được thành phố lựa chọn đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bám sát 7 chương trình đột phá của thành phố.

Giai đoạn 2016-2020, TPHCM đã thực hiện đầu tư 1.799 dự án, trong đó có 521 dự án chuyển tiếp, 1.278 dự án khởi công mới. Trong giai đoạn này, có 780 dự án được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của người dân thành phố, góp phần giải quyết những yêu cầu bức thiết về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết nhu cầu về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, quốc phòng, an ninh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Tổng mức vốn giải ngân giai đoạn 2016-2020 là 119.174,433 tỷ đồng, đạt 86,06% so với kế hoạch vốn giao.