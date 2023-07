Giải mã vì sao cá mập tấn công con người ở bãi biển

TPO - Một con cá mập đã tấn công người đàn ông 60 tuổi ngoài khơi đảo Hilton Head, trước đó, một con cá mập cũng đã cắn nhân viên cứu hộ ở vùng nước nông.

Một con cá mập bơi ở vùng nước nông gần một khu nghỉ mát bãi biển ở Nam Carolina, Mỹ và vô cớ cắn một người đàn ông.

Người đàn ông 60 tuổi, giấu tên, đang ở trong vùng nước chỉ sâu từ 0,6 đến 0,9 m ngoài khơi bãi biển Sea Pines trên đảo Hilton Head - Nam Carolina, Mỹ ngày 21/7 vừa qua thì bị một con cá mập cắn vào chân. Nhân viên an ninh ngoài bãi biển đã hỗ trợ người đàn ông này trở lại đất liền và các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường và đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương.

Loài cá mập nào tham gia vào vụ tấn công vẫn chưa được biết, mặc dù một số loại khác nhau được tìm thấy ở những vùng nước này, bao gồm các loài ven biển tương đối nhỏ như cá mập răng mịn (Carcharhinus isodon), cá mập mũi đen (Carcharhinus limbatus) và cá mập đầu nắp ca-pô (Sphyrna tiburo), trong số những loài khác — và các loài lớn, nổi tiếng, chẳng hạn như cá mập hổ (Galeocerdo cuvier), cá mập đầu búa lớn (Sphyrna mokarran) và cá mập trắng lớn (Carcharodon carcharias).

Đây là vụ cá mập tấn công thứ hai ngoài khơi đảo Hilton Head trong vòng hai năm. Trước đó, năm 2021, một nhân viên cứu hộ đang kiểm tra điều kiện nước đã bị bị cá mập cắn vào ngực và có một vết rách sâu. Một đội cứu hộ đã đưa anh ta đến bệnh viện bằng trực thăng và bình phục.

Theo các chuyên gia tại Florida Panhandle, một trang web thu thập dữ liệu về các vụ cá mập tấn công trên toàn thế giới, các cuộc tấn công của cá mập là cực kỳ hiếm.

"Đối với những người sống ở Mỹ, bạn có nguy cơ tử vong do sét đánh cao hơn khoảng 50 lần và nguy cơ tử vong do tai nạn pháo hoa cao gấp 10 lần so với khả năng bị cá mập tấn công", David Angotti, người sáng lập Florida Panhandle, cho biết.

Daniel Abel, giáo sư khoa học biển tại Đại học Coastal Carolina, Mỹ cho rằng, hầu hết các cuộc tấn công của cá mập đối với con người là do nhầm lẫn với con mồi như hải cẩu. Cá mập trắng lớn dường như không có hứng thú ăn thịt người, nghiên cứu được công bố vào tháng 6 tiết lộ.

Hà Thu