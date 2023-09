Giá xăng tăng 'chóng mặt'; dự kiến thời điểm cải cách tiền lương

TPO - Thủ tướng rung chuông khai phiên sàn chứng khoán lớn thứ hai thế giới; Cải cách chính sách tiền lương có thể áp dụng từ 1/7/2024; Thông tin mới nhất về bồi thường bảo hiểm cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini; Giá xăng tăng sốc, gần 26.000 đồng/lít... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Thủ tướng rung chuông khai phiên sàn chứng khoán lớn thứ hai thế giới

Sáng 22/9 (giờ địa phương, tối 22/9 giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến rung chuông khai mạc phiên giao dịch đầu ngày sàn chứng khoán Nasdaq tại TP New York, Mỹ.

Tại đây, Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết ý định thư giữa sàn Chứng khoán Nasdaq và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trao đổi tại tọa đàm bàn tròn với một số doanh nghiệp tại sàn chứng khoán Nasdaq.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng khẳng định Việt Nam tạo các điều kiện cho nhà đầu tư đến đầu tư, sản xuất kinh doanh với một môi trường minh bạch, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Tôn trọng quyền lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Nasdaq (TP New York, Mỹ) là sàn giao dịch điện tử đầu tiên trên thế giới, điều hành 29 thị trường chứng khoán, hầu hết các gã khổng lồ công nghệ trên thế giới đều niêm yết ở đây.

Xét theo vốn hoá thị trường, Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới sau sàn giao dịch New York (NYSE). Tuy nhiên, Nasdaq khá non trẻ so với sàn chứng khoán New York (NYSE).

Chủ tịch Quốc hội: Cải cách chính sách tiền lương có thể áp dụng từ 1/7/2024

Chiều 19/9, phát biểu bế mạc diễn đàn Kinh tế -Xã hội Việt Nam 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội nửa nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những thành tựu không nhỏ, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần củng cố tâm lý thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Tuy nhiên, bối cảnh thế giới hiện nay ngày càng phức tạp và khó lường, điều này đặt ra vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh và nâng cao năng lực trong quá trình tổ chức, thực thi và thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, nhằm đạt được các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả với sức lan tỏa lớn.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024. Đây cũng là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa. “Đây là cải cách chứ không phải tăng lương bình thường. Nếu không có gì thay đổi, thời điểm chúng ta có thể áp dụng là từ 1/7/2024”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Thông tin mới nhất về bồi thường bảo hiểm cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính - vừa cập nhật thông tin về việc bồi thường cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội.

Theo đó, đến ngày 19/9, có 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người. Trong đó, có 28 trường hợp tử vong và 12 trường hợp bị thương.

Ước tính, tổng số tiền chi trả bảo hiểm cho nạn nhân vụ cháy khoảng 10,3 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm nhân thọ chi trả khoảng 9,8 tỷ đồng (AIA 4,3 tỷ đồng, Manulife 4,8 tỷ đồng, Chubb Life 200 triệu đồng, Generali 496 triệu đồng).

Bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu là bảo hiểm học sinh sinh viên (Bảo hiểm Bảo Việt 80 triệu đồng, Bảo Minh 100 triệu đồng, PVI 105 triệu đồng, PJICO 78 triệu đồng, MIC 140 triệu đồng, VBI 15 triệu đồng).

Giá xăng tăng sốc, gần 26.000 đồng/lít

Theo quyết định của liên Bộ Tài chính - Công Thương, từ 16h ngày 21/9, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 là 24.197 đồng/lít, RON 95 ở mức 25.748 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng 839 đồng/lít, lên 23.894 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 928 đồng/lít, lên 24.116 đồng/lít. Trong khi đó dầu mazut 180CST 3.5S tăng 116 đồng/kg, lên 17.847 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Cơ quan điều hành chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với 2 mặt hàng xăng và dầu diesel, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít. Trong khi đó, liên bộ không chi Qũy Bình ổn đối với dầu mazut.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 27 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 7 lần giảm và 4 lần giữ nguyên.

Novaland bất ngờ chi hàng nghìn tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) thông qua tái cơ cấu khoản vay, mua lại trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.346 tỷ đồng.

Theo đó, NVL sẽ thỏa thuận tái cơ cấu khoản vay giữa Tập đoàn Novaland và hai công ty con, gồm Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh, Công ty CP The Prince Residence và các nhà đầu tư liên quan đến các trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện thỏa thuận hoán đổi.

Tập đoàn Novaland cũng chấp thuận việc công ty mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động theo các điều khoản và điều kiện của các loại tài liệu trái phiếu.

Hai lô trái phiếu NVL sẽ mua lại là NVLH2232001 và NVLH2232002 với giá trị đang lưu hành lần lượt là 5.543 tỷ đồng và 231 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự kiến mua lại 2.252 tỷ đồng trái phiếu của lô NVLH2232001 và 94 tỷ đồng của lô NVLH2232002, tương ứng gần 41% tổng số trái phiếu đang lưu hành của mỗi lô. Giá mua lại sẽ dựa trên thỏa thuận giữa NVL và trái chủ.

Lấy ý kiến nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tục

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đưa ra đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với 2 phương án.

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày năm mới, tức người lao động nghỉ từ Thứ 5 ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão tới hết Thứ 4 ngày mùng 5 Tết (tức từ ngày 8 - 14/2/2024). Người lao động sẽ đi làm trở lại từ Thứ 5, ngày mùng 6 Tết (tức ngày 15/2/2024). Tổng thời gian nghỉ là 7 ngày liên tục (gồm 2 ngày nghỉ bù do lịch nghỉ trùng vào ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ 2 ngày đi làm của tuần tiếp theo).

Phương án 2: Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày năm mới, người lao động cũng nghỉ Tết 7 ngày liên tục, tức nghỉ từ 30 tháng Chạp tới hết Thứ 5 ngày mùng 6 Tết, đi làm trở lại từ Thứ 6 ngày mùng 7 Tết (tức nghỉ từ ngày 9-15/2/2024).

Liên tiếp lập kỷ lục, nông sản Việt thành 'ngôi sao' trên thị trường thế giới

Theo số liệu vừa được Hiệp hội Rau quả Việt Nam công bố dựa trên tính toán từ cơ quan hải quan, trong 9 tháng xuất khẩu rau quả ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái, và cao hơn 24% so với cả năm 2022.

Trong số các nhóm rau quả, sầu riêng, chuối, thanh long đóng góp lớn vào tăng trưởng. Đặc biệt, mặt hàng sầu riêng trở thành cơn sốt gây nhiều sự chú ý khi từ vị trí thứ 4 trong nhóm các loại quả vươn lên dẫn đầu về xuất khẩu, vượt cả chuối và thanh long để gia nhập nhóm trái cây tỷ USD. Loại "vua trái cây" này đóng góp tới 30% trong tổng kim ngạch của ngành rau quả, và dự báo sẽ sớm cán đích 1,5 tỷ USD trong tháng tới.

Ngoài rau quả, số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tính đến ngày 15/9, xuất khẩu gạo đạt 6,1 triệu tấn với khoảng 3,3 tỷ USD, tăng 22% về khối lượng và tăng 36,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lập kỷ lục trong 11 năm trở lại đây và đạt mức cao nhất thế giới.

Trong những ngày này, xuất khẩu cà phê cũng làm dậy sóng thị trường nông sản. Tính đến ngày 15/9, xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn (giảm hơn 5%), song kim ngạch lại đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 5%. Đáng chú ý, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận ở mức kỷ lục mức trong 30 năm khi trung bình 8 tháng đạt 2.463 USD/tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vì sao Bộ Xây dựng bỏ phân loại chung cư mini?

Chung cư mini từng được xếp loại trong mục nhà chung cư tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành kèm Thông tư 12/2012. Tuy nhiên, Thông tư 05/2022 đã bỏ phân loại chung cư mini...

Tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 21/9, ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng - đã cho biết thông tin trên. Theo ông Vũ Ngọc Anh, chung cư mini Thông tư 05/2022 đã bỏ phân loại chung cư mini vì không có trong Luật Nhà ở 2014.

Chung cư mini xây nhiều phòng, kể cả cho thuê hay bán một căn hộ cũng là hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo ông Ngọc Anh, loại hình này bản chất vẫn là nhà chung cư. Do đó những tòa nhà theo kiểu chung cư mini cần áp dụng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC) như nhà chung cư thông thường, từ việc cấp phép xây dựng, thẩm duyệt thiết kế đến nghiệm thu công trình.

Tiêu chuẩn này trong Nghị định 136/2020 nêu rõ nhà chung cư cao 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích trên 5.000 m3 phải có chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC. Còn nhà chung cư cao dưới 5 tầng phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.