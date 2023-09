Thủ tướng rung chuông khai phiên sàn chứng khoán lớn thứ hai thế giới

TPO - Sáng 22/9 (giờ địa phương, tối 22/9 giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến rung chuông khai mạc phiên giao dịch đầu ngày sàn chứng khoán Nasdaq tại TP New York, Mỹ.

Tại đây, Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết ý định thư giữa sàn Chứng khoán Nasdaq và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trao đổi tại toạ đàm bàn tròn với một số doanh nghiệp tại sàn chứng khoán Nasdaq.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng khẳng định Việt Nam tạo các điều kiện cho nhà đầu tư đến đầu tư, sản xuất kinh doanh với một môi trường minh bạch, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Tôn trọng quyền lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Nasdaq (TP New York, Mỹ) là sàn giao dịch điện tử đầu tiên trên thế giới, điều hành 29 thị trường chứng khoán, hầu hết các gã khổng lồ công nghệ trên thế giới đều niêm yết ở đây.

Xét theo vốn hoá thị trường, Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới sau sàn giao dịch New York (NYSE). Tuy nhiên, Nasdaq khá non trẻ so với sàn chứng khoán New York (NYSE).

NYSE thành lập từ năm 1792 thì Nasdaq mới chỉ hoạt động từ năm 1971. Nasdaq được thành lập bởi Hiệp hội Quốc gia các Thương nhân Chứng khoán. Hiện tại, sàn Nasdaq do công ty Nasdaq Stock Market điều hành.

Sàn Nasdaq tiên phong trong việc sử dụng và ứng dụng thương mại hóa công nghệ điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ giúp mô hình giao dịch điện tử của Nasdaq trở thành tiêu chuẩn cho các thị trường trên toàn thế giới.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cảm ơn Nasdaq đã hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạo điều kiện cho các DN Việt Nam niêm yết tại đây.

Có hơn 5.000 công ty giao dịch trên sàn Nasdaq, bao gồm cả các công ty tại Mỹ và quốc tế. Nasdaq 100 là chỉ số quan trọng trên sàn Nasdaq khi đo lường 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất.

Trước đó, ngày 15/8, hãng xe điện VinFast đã chính thức giao dịch trên Nasdaq Global Select Market thuộc sàn chứng khoán Nasdaq.