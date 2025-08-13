Giá xăng giảm vào ngày mai?

TPO - Theo các doanh nghiệp, giá xăng dầu trong nước ngày mai (14/8) có thể giảm, trong đó giá xăng dự báo giảm 250-300 đồng/lít, giá dầu giảm 400-760 đồng/lít/kg.

Cập nhật dữ liệu giá xăng dầu trên thị trường Singapore mới nhất cho thấy, giá xăng 92 được giao dịch ở mức 78,3 USD/thùng, xăng 95 ở mức 80,5 USD/thùng, tăng khoảng 1 USD/thùng so với một tuần trước đó.

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI giao dịch sáng 13/8 ở mức 63,15 USD/thùng, giảm 0,8 USD/ thùng, tương đương mức giảm 1,2% so với ngày hôm qua.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,1 USD/thùng, giảm 0,46 USD, tương ứng mức giảm 0,7% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề trước đó giảm khá mạnh, với dầu WTI giảm 5,7%, dầu Brent giảm 4,4%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm so với cùng kỳ từ trên 18% đến 19% giá trị.

Theo các doanh nghiệp, trước đà giảm của giá dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày mai (14/8) có thể giảm. Giá xăng dự báo giảm 250-300 đồng/lít, giá dầu giảm 400-760 đồng/lít/kg. Trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng Qũy bình ổn giá, mức điều chỉnh có thể thay đổi.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 17 lần tăng giá, 14 lần giảm giá. Còn giá dầu diesel qua 15 lần tăng, 15 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Giá xăng dầu dự báo giảm vào ngày mai.

Trước đó, ở kỳ điều hành ngày 7/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tăng giá xăng RON 95-III ở mức 234 đồng/lít, lên 20.074 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 207 đồng/lít, lên mức 19.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel ngược chiều giảm 268 đồng/lít, về còn 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, về 18.660 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 114 đồng/kg lên mức 15.647 đồng/kg. Như vậy, giá xăng đã có 2 phiên tăng liên tiếp.

Liên quan đến thị trường xăng xăng dầu, theo Bộ Công Thương, tính đến cuối tháng 7/2025, đã có 59 thương nhân phân phối xăng dầu dừng hoạt động. Nguyên nhân do do giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối hết hiệu lực, do hoạt động không hiệu quả, cạnh tranh trên thị trường xăng dầu hoặc do chính thương nhân chủ động đề nghị Bộ Công thương thu hồi giấy xác nhận này.

Ngược lại, cũng có 45 thương nhân được Bộ Công Thương tái cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu sau khi giấy xác nhận hiện hành hết hiệu lực.

Theo Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, bộ đã phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị để theo dõi sát sao thị trường các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu. Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu ước tính 4,8 triệu tấn xăng dầu. Tiêu thụ xăng dầu trong nước 6 tháng đầu năm đạt 12,6 triệu m3/tấn.

Năm nay, chỉ tiêu phân giao xăng dầu tối thiểu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu là 29,5 triệu m3/tấn.