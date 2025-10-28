Giá vàng thế giới giảm sâu, đồng USD 'án binh bất động'

TPO - Trong phiên giao dịch ngày 28/10, thị trường tài chính toàn cầu biến động trái chiều khi giá vàng thế giới giảm sâu, chứng khoán châu Á chững lại sau chuỗi tăng mạnh gần đây. Giới đầu tư tập trung theo dõi đàm phán thương mại Mỹ - Trung và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Rạng sáng 28/10, vàng giao ngay giảm 2,7%, xuống còn 4.002,29 USD/ounce, sau khi có lúc chạm đáy 3 tuần ở mốc 3.970,81 USD/ounce. Vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 cũng giảm 2,9%, còn 4.019,70 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng triển vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã khiến nhu cầu tìm đến tài sản an toàn suy yếu. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau ngày 31/10 để thảo luận thêm về thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được, nhằm tránh tăng thuế và giảm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures - cho biết khả năng đạt được thỏa thuận thương mại làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của vàng. Cùng quan điểm, ông Jeffrey Christian - Giám đốc điều hành CPM Group - nhận định giá vàng đang điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng từ 3.800 lên 4.400 USD/ounce trong 3 tuần đầu tháng 10.

Nhiều chuyên gia vẫn duy trì dự báo vàng sẽ tăng trong trung và dài hạn, thậm chí hướng tới 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, một số tổ chức như Capital Economics lại cảnh báo rủi ro điều chỉnh, hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 xuống còn 3.500 USD/ounce, khi đà tăng hiện dựa nhiều vào tâm lý hơn là yếu tố cơ bản.

Trong khi vàng giảm sâu, chứng khoán châu Á tạm dừng đà tăng. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,1%. Nikkei mất 0,2% sau phiên tăng mạnh 2,5% trước đó. KOSPI của Hàn Quốc điều chỉnh 1,4% dù dữ liệu tăng trưởng quý III tích cực. Thị trường Trung Quốc giao dịch giằng co trong biên độ hẹp.

Giới đầu tư chờ đợi loạt báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lớn trong tuần này, đây là yếu tố được kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt đà tăng của thị trường. Ở Phố Wall, cổ phiếu Qualcomm bật 11% nhờ ra mắt hai bộ xử lý AI mới dành cho trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh đó, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào quyết định chính sách tiền tệ của Fed, với xác suất hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm được định giá hơn 97% trên thị trường. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 3,98% trước cuộc họp.

Ngân hàng Trung ương Canada cũng được dự báo sẽ nới lỏng trong tuần này, trong khi Nhật Bản và châu Âu có thể giữ nguyên lập trường.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đi ngang khi nhà đầu tư “án binh bất động” chờ tín hiệu mới từ Fed. Đồng yen dao động quanh 152,35 JPY/USD, còn euro nhích nhẹ lên 1,1659 USD.

Giá dầu giảm nhẹ sau thông tin một số thành viên OPEC+ cân nhắc tăng sản lượng từ tháng 12 để hỗ trợ thị phần Saudi Arabia. Dầu Brent chốt phiên ở 65,46 USD/thùng, dầu WTI còn 61,17 USD/thùng.