Giá vàng tăng ra sao trong nửa năm qua?

TPO - Sáng nay (6/7), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức cao gần 121 triệu đồng/lượng. Giá vàng 6 tháng đầu năm tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 118,9 - 120,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác đồng loạt niêm yết giá giá vàng miếng SJC ở mức 120,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn thấp hơn giá vàng miếng 2,2 - 5 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu vàng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 115,7 - 118,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với sáng qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn mức tương đương, về mức 114,3 - 117,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.337 USD/ounce.

Theo Cục Thống kê, bình quân 6 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng trong nước tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, chỉ số giá vàng tháng 6/2025 giảm 1,27% so với tháng 5/2025; tăng 48% so với cùng kỳ năm trước; tăng 33% so với tháng 12/2024. Bình quân quý II/2025 tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6, giá vàng trong nước ngược chiều với xu hướng thế giới khi Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng và độc quyền vàng.

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 25.116 đồng/USD.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.860 - 26.371 đồng/USD.

Giá USD tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết ở mức 25.980 - 26.370 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.370 - 26.470 đồng/USD.

Cũng theo Cục Thống kê, chỉ số giá USD trong nước cũng biến động ngược chiều với giá thế giới.

Tính đến ngày 28/6, chỉ số này trên thị trường quốc tế đạt mức 98,6 điểm, giảm 1,3% so với tháng trước do tác động tổng hợp của kỳ vọng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong tháng 7. Thế nhưng trong nước, chỉ số giá USD tăng 0,3% do nhu cầu ngoại tệ phục vụ thanh toán xuất nhập khẩu tăng.