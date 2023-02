Giá trị khớp lệnh HoSE 'chạm đáy' hơn 2 năm qua

TPO - Phiên giao dịch cuối tháng 2, dòng tiền ra vào thị trường rất yếu. Giá trị khớp lệnh HoSE thấp nhất trong gần 2,5 năm. Đà hồi phục của VN-Index có dấu hiệu đuối sức, mong manh về cuối phiên.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (28/2), VN-Index tăng nhẹ hơn 3 điểm. Thanh khoản rất thấp, giá trị khớp lệnh HoSE chỉ hơn 5.272 tỷ đồng. Giá trị giao dịch rổ VN30 đạt 2.400 tỷ đồng, rất ảm đạm.

Dù sắc xanh trở lại áp đảo thị trường, nhưng trên nền thanh khoản thấp, đà hồi phục của VN-Index còn rất mong manh. 10 mã giao dịch tích cực nhất chỉ đóng góp 3,9 điểm cho VN-Index. Các đầu kéo VCB, MSN, VHM, VRE, SAB, VJC ... không thể làm nên biến động lớn, với mức tăng khiêm tốn, giá trị giao dịch thấp. Giá trị giao dịch của các cổ phiếu dẫn dắt chỉ ở mức vài chục tỷ đồng/phiên.

Trong khi đó, mã giao dịch lớn nhất (307 tỷ đồng) là HPG thì lại ngược chiều giảm giá. Cùng với HPG, TCB, HVN, GAS, BID, MWG, CTG cũng là những cổ phiếu gây bất lợi cho thị trường.

Dù cổ phiếu lớn như nhóm Vingroup hay các mã DIG, DXG, CRE, KBC, BCM... đồng loạt tăng giá thì cổ phiếu bất động sản nhỏ, vừa như HQC, SCR giảm sàn. HQC bắt đầu điều chỉnh từ phiên đầu tuần, sau khi tăng mạnh nhờ kỳ vọng ở gói tín dụng cho nhà ở xã hội.

Các mã tăng tốt thời gian qua như JVC, AMD cũng tiếp tục đáp sàn. Theo đà tăng trần 5 phiên vừa qua, HoSE vừa yêu cầu 2 cổ phiếu AMD, HOT giải trình. Đến nay, AMD chưa công bố giải trình, nhưng HOT (CTCP Du lịch dịch vụ Hội An) đã lên tiếng về 5 phiên tăng trần liên tiếp (20-24/2).

HOT cho biết tình hình hoạt động kinh doanh của công ty đang dần phục hồi sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng không có hoạt động gì đặc biệt gây biến động. Giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp do nhu cầu mua bán của thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư quyết định, nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty. HOT không có bất kỳ sự can thiệp hay tác động nào đến giá giao dịch. HOT vừa bị HOSE cảnh báo về nguy cơ bị hủy niêm yết hồi đầu tháng 2/2023, do thua lỗ 3 năm liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 3,43 điểm (0,34%) lên 1.024,68 điểm. HNX-Index giảm 0,89 điểm (0,44%) xuống 202,38 điểm. UPCoM-Index tăng 0,59 điểm (0,78%) lên 76,44 điểm.

Thanh khoản giảm rất mạnh, giá trị khớp lệnh HoSE xuống mức thấp nhất trong gần 28 tháng, chỉ đạt 5.272 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng trở lại, dù giá trị khiêm tốn chỉ gần 15 tỷ đồng.