Giá nhà ở TPHCM đang đà tăng giá trở lại

TPO - Thị trường bất động sản TPHCM được xác định đã chạm đáy và qua giai đoạn khó khăn nhất. Hiện tại, cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp đều tăng giá mạnh.

Tăng sơ cấp lẫn thứ cấp

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, giá chung cư TPHCM trong tháng 6/2024 tăng 3-10% so với tháng trước. Xu hướng tăng giá căn hộ TPHCM là do khan hiếm dự án, nguồn cung mới tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.

Trong 3 tháng đầu năm nay, TPHCM chỉ có 1 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nguồn cung thị trường chủ yếu đến từ các dự án cũ, hàng tồn kho, hoặc những dự án đã đủ điều kiện bán theo quy định từ trước.

Chẳng hạn, Tập đoàn Gamuda Land giới thiệu dự án Eaton Park (TP.Thủ Đức, TPHCM) quy mô khoảng 2.052 sản phẩm, được chào bán ra thị trường với mức giá lên đến hơn 130 triệu đồng/m2. Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 63 m2 tại dự án này có giá bán gần 6,7 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với dự án đã bàn giao nhà xung quanh Eaton Park.

Công ty Phú Mỹ Hưng cũng chào bán dự án Phú Mỹ Hưng Larcade ở quận 7 với mức giá dự kiến từ 80 - 120 tỷ đồng/căn, tương đương gần 800 triệu đồng/m2. Dự án Sycamore của Capitaland ở Bình Dương cũng đưa ra mức giá bán trung bình từ 100-120 triệu đồng/m2 với các căn nhà phố liền kề và song lập.

Tương tự, dự án The Meadow Bình Chánh nằm trên đường Trần Văn Giàu (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) do Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Phú làm chủ đầu tư với với hơn 200 căn thấp tầng. Dự án này cũng được cho là “ngáo giá” khi nằm gần Long An nhưng nhà phố liền kề có giá từ 6-7 tỷ đồng/căn, biệt thự liền kề có giá bán từ 8-10 tỷ đồng/căn.

Không chỉ thị trường sơ cấp, tình hình tăng giá còn diễn ra mạnh mẽ ở thị trường thứ cấp so với cùng kỳ 2023. Cụ thể, khu căn hộ City Garden (quận Bình Thạnh) đang được rao bán thứ cấp vào khoảng 85 triệu đồng/m2, tăng hơn 18% so với giá bán cùng kỳ năm trước. Chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) có mức giá bán thứ cấp khoảng 65 triệu đồng/m2, tăng gần 4%. Ngoài ra còn có chung cư Masteri Thảo Điền ghi nhận mức tăng hơn 10%, chung cư Masteri An Phú tăng gần 6%, chung cư Safira Khang Điền tăng 5%...

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá bán chung cư ở TPHCM trong quý I/2024 là 48 triệu đồng/m2. Nếu nhìn lại vào thời điểm đầu năm 2018, giá bán chung cư TPHCM khoảng 30 triệu đồng/m2. Sau 6 năm, tốc độ tăng giá bất động sản trung bình của chung cư TPHCM tăng giá 55%. Đó là về mặt bằng giá chung cư bình dân, còn trên thực tế, giá bán chung cư ở TPHCM dao động từ 60-90 triệu đồng/m2.

Cụ thể, giá chung cư TPHCM loại hình cao cấp (giá từ 55 triệu đồng/m2 trở lên) ghi nhận tăng 5%, phân khúc trung cấp (từ 35-55 triệu đồng/m2) tăng 2% so với quý trước đó.

Sẽ còn tăng?

Theo Batdongsan.com.vn, giá chung cư TPHCM có thể sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung mới đang khan hiếm và gần như chỉ còn nguồn hàng ở phân khúc cao cấp. Tuy nhiên nếu thị trường này tiếp tục thiếu hụt dự án mới như hiện tại, cùng với nguồn cung cao cấp, hạng sang mới triển khai ra thị trường sẽ làm thay đổi mặt bằng giá tại nhiều khu vực. Điều này cũng kéo theo giá bán các dự án cũ trên cùng khu vực đó “ăn theo”.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn khẳng định, chung cư vẫn luôn chiếm chủ đạo trên thị trường bất động sản, nhất là ở thời điểm thị trường đang nghiêng về nhu cầu mua thực. Đây cũng là loại hình có tốc độ phục hồi nhu cầu mua nhanh và tốt nhất hiện nay.

Trong 6 tháng đầu năm, chung cư TPHCM là loại hình có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất, ghi nhận tăng 51% so với cùng kỳ 2023. Từ nay đến cuối năm 2024, chung cư thu hút lượng quan tâm lớn và ghi nhận thanh khoản tốt nhất trong các loại hình bất động sản.

Lý giải về việc bất động sản tăng giá mạnh, Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) cho rằng, do nhu cầu mua bất động sản, chủ yếu căn hộ, đã tăng mạnh trong quý I/2024. Cụ thể, gần 80% khách hàng chuyển từ thuê sang mua căn hộ khi lãi suất đang ở mức thấp. Trong đó, nhu cầu mua để ở chiếm 58%, mua khai thác cho thuê 18% và đầu tư lâu dài 16%, chỉ 3%-5% là đầu tư ngắn hạn hay mục đích khác.

Cũng theo khảo sát này, mức giá căn hộ mà nhiều người chọn là từ 2,5 tỷ đồng trở xuống chiếm 68%, còn mức 2,5-3,5 tỷ đồng chiếm 22%, khoảng 7% người được hỏi quan tâm phân khúc 3,5-5 tỷ đồng, còn lại chỉ 3% có nhu cầu mua căn hộ cao cấp trên 5 tỷ đồng.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Cấp cao CBRE Việt Nam, khi Luật Đất đai sửa đổi 2024 có hiệu lực từ 1/8/2024, cùng với nền kinh tế Việt Nam phục hồi thì thị trường bất động sản tại phía Nam sẽ có sự phục hồi rõ rệt, đặc biệt loại hình căn hộ chung cư sẽ tiếp tục sôi động khi phục vụ nhu cầu thật của thị trường.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ ra, trong 10 năm qua (2013-2023), giá địa ốc đã tăng hàng chục lần. Đơn vị này từng ước tính mỗi năm, Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở. Do sự thiếu hụt này, đặc biệt là thiếu hụt nhà ở giá phù hợp, giá nhà sẽ còn tăng cao hơn.

Số liệu của Công ty Savills Việt Nam cũng cho thấy, nhu cầu tự nhiên hàng năm đối với nhà ở tại TPHCM là khoảng 50.000 ngôi nhà. Đây là kết quả của nhập cư, ra ở riêng của những người trưởng thành và số người trung bình trong một nhà giảm… Bà Giang Huỳnh - Phó Giám đốc Bộ phận nghiên cứu và S22M Savills cho biết, nguồn cung tương lai của TPHCM thì không thể đáp ứng được mức cầu trên. Khan hiếm nguồn cung kéo dài đang khiến giá bất động sản tại khu vực TPHCM tăng phi mã và cũng là điều đang khiến cho thị trường im ắng và chưa thể hồi phục thanh khoản dù sự quan tâm của người mua đã tăng trở lại.