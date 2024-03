Gần 800 chiến sỹ nghĩa vụ bước vào khóa huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ

Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ là một đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, với đặc thù là đơn vị tác chiến đặc biệt, có trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp tác chiến chống khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.