Gần 1.000 sáng kiến trong một doanh nghiệp nhà nước

TP - Trong giai đoạn 2020 – 2025, phong trào thi đua tại Vinataba được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đổi mới, linh hoạt. Nhiều phong trào thi đua tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, bảo đảm an toàn lao động, đồng thời chăm lo tốt đời sống, sức khỏe cho người lao động.

Các phong trào tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cán bộ, công nhân, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” hay thi đua chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, phát triển thị trường đã tạo ra những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Vinh danh những cán bộ tiêu biểu của Vinataba

Giai đoạn từ 2020 đến nay, toàn Tổng công ty đã có 963 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, mang lại giá trị làm lợi trên 90 tỷ đồng; tiết kiệm hơn 1.069 tỷ đồng trong hoạt động sản xuất và đầu tư xây dựng. Với tinh thần trách nhiệm xã hội và tình cảm sâu sắc hướng về cộng đồng, giai đoạn từ 2020 đến nay, Tổng công ty đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực như: Tiếp tục phụng dưỡng 10 mẹ Việt Nam anh hùng, 7 thương binh nặng; hỗ trợ, xây dựng và trao tặng 226 nhà tình nghĩa, 225 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết… Tổng số tiền thực hiện công tác từ thiện, xã hội trong giai đoạn vừa qua với số tiền hơn 216 tỷ đồng.

Kết quả, nhiều tập thể, cá nhân trong Tổng công ty đã vinh dự được nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý: 10 Huân chương Lao động; 12 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 Cờ Thi đua của Chính phủ; 27 Cờ Thi đua cấp Bộ; 587 Bằng khen cấp Bộ; 172 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Thi đua trở thành nét văn hóa doanh nghiệp

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty và cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, lãnh đạo tổ chức các phong trào thi đua. Rất nhiều cán bộ người lao động Vinataba là những tấm gương điển hình trong thi đua yêu nước với những sáng kiến, cải tiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh – phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Ông Hồ Lê Nghĩa khẳng định: “Nhận thức rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình, các thế hệ lãnh đạo Vinataba luôn coi “thi đua yêu nước” là một phương thức lãnh đạo, vận động, tập hợp và khích lệ cán bộ, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và thi đua đã trở thành ý thức trách nhiệm, thành nhu cầu tự thân của mỗi người con Vinataba”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ đánh giá cao Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đạt được những kết quả nổi bật trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, bảo đảm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn, tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống. Đồng thời, biểu dương các mô hình thi đua tiêu biểu tại các đơn vị thành viên như Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty Thuốc lá Sài Gòn, cùng hàng loạt phong trào hiệu quả khác đã và đang được triển khai sâu rộng tại các đơn vị cơ sở.

Giai đoạn 2025 – 2030, với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường, hội nhập và phát triển bền vững, nhiệm vụ đặt ra đối với Tổng công ty là hết sức nặng nề, ông Nguyễn Đức Phong đề nghị: Vinataba tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất kinh doanh.