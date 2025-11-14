Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

GAC và TC Services Việt Nam thúc đẩy hợp tác bền vững và trải nghiệm khách hàng

P.V

Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC Group) và TC Services Việt Nam (TCSV) tiếp tục khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động hợp tác chiến lược với các cơ quan, đối tác và tổ chức tài chính hàng đầu, mở rộng mạng lưới phát triển và mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam nhiều lựa chọn xe cao cấp, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Hợp tác bền vững

Vừa qua, Hội nghị Xúc tiến Hợp tác Trung Quốc (Quảng Đông) – Việt Nam về Phát triển Xe Năng lượng Mới (NEV) và Chuỗi Cung ứng Xanh được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với sự có mặt của nhiều đại diện cấp cao của tỉnh Quảng Đông và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, GAC đã giới thiệu chiến lược toàn cầu “ONE GAC 2.0” với định hướng phát triển sâu rộng tại Việt Nam, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác với TC Services Việt Nam (TCSV) hứa hẹn mang tới các trải nghiệm di chuyển xanh, thông minh và tốt hơn cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

“Sau GS8, M8 và M6 Pro được giới thiệu vào năm 2024, các mẫu xe hybrid sạc điện như M8 PHEV và S7 sẽ sớm được bổ sung cho thị trường trường xe MPV, SUV cao cấp và xe năng lượng mới phổ thông tại Việt Nam, mang tới thêm nhiều lựa chọn di chuyển xanh cho khách hàng” Ông Vương Thuận Sinh, Phó Tổng Giám đốc GAC INTERNATIONAL chia sẻ tại hội nghị.

image001.png
Từ trái sang: Ông Đường Lệ, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), ông Phùng Hưng Á, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn GAC, bà Trương Quốc Chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Phó Chủ tịch Tỉnh Quảng Đông, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, ông Vương Thuận Sinh, Phó Tổng giám đốc GAC International

Dự kiến đến cuối năm 2025, sẽ có 15 đại lý của GAC Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, đến năm 2026 con số này sẽ tăng lên 20 đại lý. Đây được coi là bước tiến quan trọng, thể hiện thiện chí hợp tác lâu dài của GAC với TP. Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế năng động nhất Việt Nam và là cửa ngõ chiến lược cho thị trường ASEAN.

Đồng hành an tâm

Song song với định hướng phát triển thương hiệu, GAC Việt Nam (do TCSV phân phối) cũng phối hợp cùng VPBank và Public Bank Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tài chính dành cho hai mẫu xe chủ lực GAC M8 và GAC GS8.

image002.jpg
Chương trình ưu đãi tháng 11-2025 của GAC dành cho hai mẫu xe GAC M8 và GAC GS8

Các gói hỗ trợ bao gồm lãi suất ưu đãi, thời gian vay linh hoạt và quy trình phê duyệt nhanh chóng, giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn với các dòng xe cao cấp của GAC, hướng tới mục tiêu mở rộng tệp khách hàng tại Việt Nam và thúc đẩy doanh số trong giai đoạn cuối năm.

● GAC All-New M8 – Trả góp chỉ từ 22 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 1.699.000.000 VNĐ

● GAC All-New GS8 – Trả góp chỉ từ 16 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 1.269.000.000 VNĐ

Bên cạnh chính sách tài chính dễ tiếp cận, khách hàng còn được nhận bộ đặc quyền hậu mãi “7-7-7” chưa từng có trong phân khúc MPV và SUV tại Việt Nam:

● 7 năm bảo hành chính hãng

● 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7

● 7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ

Chi tiết liên hệ các đại lý của GAC Việt Nam:

Miền
 Tên đại lý
 Hotline
Bắc
 GAC Bắc Ninh
 0919269996
GAC Hải Phòng
 0333246810
GAC Quảng Ninh
 0988587840
GAC Long Biên
 0795886588
GAC Hà Đông
 0914888886
Trung
 GAC Vinh
 0914888889
GAC Lâm Đồng
 0931861386
GAC Đà Nẵng
 0989399499
Nam
 GAC Tân Sơn Nhất
 0914888886
GAC Phú Mỹ Hưng
 0843066222
GAC Long An
 0938883338
GAC Tân Uyên
 0908727620
GAC Bình Tân
 0976304700
GAC City
 0961331177

Hợp tác tài chính chiến lược

Tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác, ngày 10/11/2025, Maybank và TCSV cũng chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng chiến lược, đánh dấu mối quan hệ đối tác tài chính bền vững giữa hai bên.

image003.png
Từ trái qua: Ông Mohammad Kamil Abu Bakar - CEO Maybank Việt Nam, Dato Tan Yang Thai - Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, ông Teh Kim Hwa - Tổng Giám đốc TC Services Việt Nam

Thỏa thuận này được thiết lập theo hướng hợp tác đa chiều, trong đó Maybank cung cấp nguồn tín dụng doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động kinh doanh của TCSV, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành đối tác tài chính cốt lõi của GAC tại Việt Nam trong nhiều năm tới.

“Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Maybank vì sự đồng hành trong hành trình phát triển tại Việt Nam. Quan hệ hợp tác này không chỉ củng cố nền tảng tài chính cho TCSV mà còn mở ra cơ hội xây dựng các giải pháp tài chính toàn diện dành cho khách hàng GAC, góp phần thúc đẩy chiến lược tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.” ông Teh Kim Hwa - Tổng Giám đốc TCSV chia sẻ.

P.V
#GAC #TC Services #hợp tác #phát triển bền vững

Cùng chuyên mục