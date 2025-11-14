GAC và TC Services Việt Nam thúc đẩy hợp tác bền vững và trải nghiệm khách hàng

Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC Group) và TC Services Việt Nam (TCSV) tiếp tục khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động hợp tác chiến lược với các cơ quan, đối tác và tổ chức tài chính hàng đầu, mở rộng mạng lưới phát triển và mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam nhiều lựa chọn xe cao cấp, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Hợp tác bền vững

Vừa qua, Hội nghị Xúc tiến Hợp tác Trung Quốc (Quảng Đông) – Việt Nam về Phát triển Xe Năng lượng Mới (NEV) và Chuỗi Cung ứng Xanh được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với sự có mặt của nhiều đại diện cấp cao của tỉnh Quảng Đông và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, GAC đã giới thiệu chiến lược toàn cầu “ONE GAC 2.0” với định hướng phát triển sâu rộng tại Việt Nam, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác với TC Services Việt Nam (TCSV) hứa hẹn mang tới các trải nghiệm di chuyển xanh, thông minh và tốt hơn cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

“Sau GS8, M8 và M6 Pro được giới thiệu vào năm 2024, các mẫu xe hybrid sạc điện như M8 PHEV và S7 sẽ sớm được bổ sung cho thị trường trường xe MPV, SUV cao cấp và xe năng lượng mới phổ thông tại Việt Nam, mang tới thêm nhiều lựa chọn di chuyển xanh cho khách hàng” Ông Vương Thuận Sinh, Phó Tổng Giám đốc GAC INTERNATIONAL chia sẻ tại hội nghị.

Từ trái sang: Ông Đường Lệ, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), ông Phùng Hưng Á, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn GAC, bà Trương Quốc Chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Phó Chủ tịch Tỉnh Quảng Đông, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, ông Vương Thuận Sinh, Phó Tổng giám đốc GAC International

Dự kiến đến cuối năm 2025, sẽ có 15 đại lý của GAC Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, đến năm 2026 con số này sẽ tăng lên 20 đại lý. Đây được coi là bước tiến quan trọng, thể hiện thiện chí hợp tác lâu dài của GAC với TP. Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế năng động nhất Việt Nam và là cửa ngõ chiến lược cho thị trường ASEAN.

Đồng hành an tâm

Song song với định hướng phát triển thương hiệu, GAC Việt Nam (do TCSV phân phối) cũng phối hợp cùng VPBank và Public Bank Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tài chính dành cho hai mẫu xe chủ lực GAC M8 và GAC GS8.

Chương trình ưu đãi tháng 11-2025 của GAC dành cho hai mẫu xe GAC M8 và GAC GS8

Các gói hỗ trợ bao gồm lãi suất ưu đãi, thời gian vay linh hoạt và quy trình phê duyệt nhanh chóng, giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn với các dòng xe cao cấp của GAC, hướng tới mục tiêu mở rộng tệp khách hàng tại Việt Nam và thúc đẩy doanh số trong giai đoạn cuối năm.

● GAC All-New M8 – Trả góp chỉ từ 22 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 1.699.000.000 VNĐ

● GAC All-New GS8 – Trả góp chỉ từ 16 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 1.269.000.000 VNĐ

Bên cạnh chính sách tài chính dễ tiếp cận, khách hàng còn được nhận bộ đặc quyền hậu mãi “7-7-7” chưa từng có trong phân khúc MPV và SUV tại Việt Nam:

● 7 năm bảo hành chính hãng

● 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7

● 7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ

Chi tiết liên hệ các đại lý của GAC Việt Nam:

Miền

Tên đại lý

Hotline

Bắc

GAC Bắc Ninh

0919269996

GAC Hải Phòng

0333246810

GAC Quảng Ninh

0988587840

GAC Long Biên

0795886588

GAC Hà Đông

0914888886

Trung

GAC Vinh

0914888889

GAC Lâm Đồng

0931861386

GAC Đà Nẵng

0989399499

Nam

GAC Tân Sơn Nhất

0914888886

GAC Phú Mỹ Hưng

0843066222

GAC Long An

0938883338

GAC Tân Uyên

0908727620

GAC Bình Tân

0976304700

GAC City

0961331177



Hợp tác tài chính chiến lược

Tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác, ngày 10/11/2025, Maybank và TCSV cũng chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng chiến lược, đánh dấu mối quan hệ đối tác tài chính bền vững giữa hai bên.

Từ trái qua: Ông Mohammad Kamil Abu Bakar - CEO Maybank Việt Nam, Dato Tan Yang Thai - Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, ông Teh Kim Hwa - Tổng Giám đốc TC Services Việt Nam

Thỏa thuận này được thiết lập theo hướng hợp tác đa chiều, trong đó Maybank cung cấp nguồn tín dụng doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động kinh doanh của TCSV, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành đối tác tài chính cốt lõi của GAC tại Việt Nam trong nhiều năm tới.

“Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Maybank vì sự đồng hành trong hành trình phát triển tại Việt Nam. Quan hệ hợp tác này không chỉ củng cố nền tảng tài chính cho TCSV mà còn mở ra cơ hội xây dựng các giải pháp tài chính toàn diện dành cho khách hàng GAC, góp phần thúc đẩy chiến lược tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.” ông Teh Kim Hwa - Tổng Giám đốc TCSV chia sẻ.