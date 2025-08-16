Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

FWD Việt Nam tặng thưởng đến 50% phí bảo hiểm năm đầu cho khách hàng

P.V

FWD Việt Nam vừa triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt mang tên “Sống đầy - Thưởng chất” với mức quà tặng bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm năm nhất, áp dụng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm được nộp trong giai đoạn từ 15/8/2025 đến 31/8/2025 và được phát hành chậm nhất ngày 30/09/2025, và thỏa các điều kiện của chương trình.

Đây được xem là nỗ lực tiếp theo của FWD Việt Nam trong việc gia tăng giá trị nằm ngoài quyền lợi bảo vệ thông thường, đồng thời khuyến khích khách hàng duy trì hợp đồng bảo hiểm lâu dài.

Chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” áp dụng cho khách hàng tham gia sản phẩm “FWD Bảo vệ gia tăng” kèm tối thiểu 3 sản phẩm bổ trợ trong thời gian chương trình khuyến mại, có định kỳ đóng phí bảo hiểm theo năm. Với mức phí bảo hiểm năm từ 15 triệu đồng trở lên, khách hàng có hai lựa chọn ưu đãi để tham gia và nhận thưởng tùy theo nhu cầu cá nhân. Khoản thưởng sẽ được phân bổ trực tiếp vào tài khoản đầu tư thêm của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng tham gia thỏa điều kiện của chương trình. Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây.

Chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” được triển khai không chỉ để giúp khách hàng tối ưu quyền lợi tài chính, mà còn tạo động lực duy trì hợp đồng bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi bảo vệ bền vững cho bản thân và gia đình.

