FLC bàn giao gần 800 nhà xã hội tại Quảng Ninh vào năm 2026

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các đô thị có tốc độ phát triển nhanh như Quảng Ninh, việc triển khai các dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân, gia đình trẻ... đang trở thành mối quan tâm lớn của cả trung ương và địa phương. Dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị FLC Hà Khánh hiện là một trong những công trình được chú trọng đầu tư, kỳ vọng bổ sung nguồn cung đáng kể cho địa phương trong giai đoạn 2026-2027

Dự án nhà ở xã hội trọng điểm vùng Đông Bắc

Dự án nhà ở xã hội FLC Hà Khánh nằm trên khu đất rộng 2ha, thuộc KĐT FLC Hà Khánh đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đầu tư ngày 1/8/2025. Theo đó, Tập đoàn FLC được giao xây dựng 4 tòa nhà chung cư, trong đó có 3 tòa nhà ở xã hội với tổng cộng 765 căn hộ, cùng 1 tòa chung cư thương mại.

Toàn cảnh dự án nhà ở xã hội FLC Hà Khánh

Khu vực dự án được đánh giá có vị trí thuận lợi, nằm gần trung tâm hành chính thành phố và kết nối nhanh với các tuyến đường huyết mạch, các cụm công nghiệp, bệnh viện, chợ dân sinh và khu vực biên giới. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích hạ tầng và dịch vụ công cộng sẵn có.

Hướng tới mục tiêu “nhà ở cho mọi người”, dự án ưu tiên phục vụ các nhóm đối tượng chính sách, bao gồm công nhân ngành than, người lao động tại các khu công nghiệp, lực lượng vũ trang, người dân đang sinh sống tại khu vực biên giới, vùng khó khăn, và các gia đình trẻ, hộ thu nhập thấp ở địa phương. Đây là nhóm đối tượng đang gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dự án nhà ở thương mại có mức giá cao trong khi nhu cầu an cư lại cấp thiết.

Đồng bộ hạ tầng - đa dạng tiện ích

Nằm trong tổng thể Khu đô thị FLC Hà Khánh, các tòa nhà ở xã hội sẽ được thụ hưởng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, với các tiện ích như trường học, công viên, khu thể thao, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí… Dự kiến các căn hộ sẽ được thiết kế hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng, đảm bảo các tiêu chuẩn về thông gió, ánh sáng tự nhiên và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Dự án nhà ở xã hội FLC Hà Khánh được thụ hưởng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Chủ đầu tư cho biết dự án đã được khởi công và đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thi công. Mục tiêu là hoàn thiện phần thô và cất nóc vào cuối năm 2025, bàn giao và đưa vào sử dụng trong nửa đầu năm 2026. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần giảm áp lực về nhà ở tại Hạ Long và khu vực lân cận, đặc biệt ở phân khúc dành cho người dân có thu nhập trung bình và thấp.

Không chỉ góp phần giải quyết bài toán an cư, dự án còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Đại diện Tập đoàn FLC cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi căn hộ ở đây không chỉ là nơi ở, mà còn là nền tảng để người dân có thu nhập trung bình – thấp ổn định cuộc sống, có thêm cơ hội tiếp cận các điều kiện sống tốt hơn.”

Trước đó, vào ngày 18/7/2025, Đoàn công tác Bộ Xây dựng phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai dự án. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả của FLC, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong tổng thể chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt tại những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao như Quảng Ninh.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai, qua đó đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng và sớm đưa vào khai thác phục vụ người dân có nhu cầu thực sự.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội FLC Hà Khánh

Trong bối cảnh thị trường nhà ở xã hội còn nhiều thiếu hụt, sự tham gia của các doanh nghiệp vào lĩnh vực này đang được khuyến khích. Với sự vào cuộc đồng bộ từ Trung ương, địa phương và doanh nghiệp, dự án nhà ở xã hội FLC Hà Khánh không chỉ là minh chứng cho mô hình hợp tác công – tư hiệu quả, mà còn là bước tiến cụ thể trong nỗ lực nâng cao chất lượng sống cho người dân, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở bền vững mà Chính phủ đề ra.