EVNGENCO3 sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động điện cao điểm mùa khô 2025

Chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất điện cao điểm mùa khô và cả năm 2025, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) - đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chủ động triển khai các giải pháp hiệu quả để bảo đảm các nhà máy điện luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Hệ thống điện Quốc gia, hoàn thành tốt công tác sản xuất, cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội.

Trong tháng 2/2025, EVNGENCO3 đã sản xuất được 1,94 tỷ kWh điện, đạt 99,7% kế hoạch và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện đạt 3,979 tỷ kWh, đạt 108,4% kế hoạch và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng nguồn điện ổn định trong các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2025, EVNGENCO3 đã tích cực hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua do EVN phát động với chủ đề “Vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả trong cung cấp điện”, các nhà máy luôn sẵn sàng, vận hành an toàn, liên tục, kinh tế, đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia. Ngoài ra, EVNGENCO3, EVN và Bộ Công Thương đã cử các đoàn công tác đến các nhà máy nhiệt điện để kiểm tra tình hình thực tế về công tác chuẩn bị nhiên liệu và công tác quản lý vận hành các nhà máy.

Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện ngày 28/02/2025 vừa qua (phiên 1 năm 2025) do EVN chủ trì, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo NSMO, TKV, Tổng công ty Đông Bắc và các Nhà máy nhiệt điện than thuộc EVN, ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc EVNGENCO3 cho biết, trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 3-7/2025, tổng sản lượng điện theo kế hoạch của EVNGENCO3 là 13,84 tỷ kWh nên các nhà máy điện thuộc EVNGENCO3sẽ cần khoảng 1,75 triệu tấn than. Để đảm bảo các nhà máy vận hành liên tục, cung ứng đủ điện theo nhu cầu phụ tải, Tổng công ty đã chủ động làm việc với các đối tác, TKV, TCT Đông Bắc cung cấp đủ than cho các nhà máy theo hợp đồng. Với lượng than dự trữ trong kho hiện tại của các nhà máy Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và sự cam kết của các đơn vị cung cấp than, EVNGENCO3 sẽ đảm bảo đủ than cho sản xuất điện mùa khô năm 2025, sẵn sàng đáp ứng huy động cao theo yêu cầu của hệ thống.

EVNGENCO3 cũng đã yêu cầu các nhà máy điện khí trực thuộc (Phú Mỹ 2.1, PM1, PM4, Bà Rịa) và các nhà máy EVNGENCO3 đang thực hiện hợp đồng O&M (PM2.2; PM3) chủ động làm việc với các đơn vị cấp khí, theo dõi chặt chẽ tình hình khí cung cấp để đảm bảo phương án phát điện tối ưu. Song song đó các nhà máy cũng trữ dầu DO theo định mức quy định và chuẩn bị tiếp nhận khí LNG theo hợp đồng để dự phòng khi được huy động. Cùng với việc chủ động nhiên liệu, các nhà máy đã luôn sẵn sàng, hoàn thành tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để đáp ứng nhanh theo phương thức vận hành của Hệ thống.

Các nhà máy thủy điện như Buôn Kuốp, Srêpốk 3, Buôn Tua Srah, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Sê San 3A và Thác Bà cũng đã chủ động theo dõi tình hình thủy văn, lập phương án vận hành tối ưu theo lưu lượng nước về trong mùa kiệt, duy trì dòng chảy môi trường theo quy định và đảm bảo cấp nước cho hạ du, phục vụ nhu cầu tưới tiêu, sinh hoạt của người dân.

Trong các chuyến công tác kiểm tra tình hình sản xuất mùa khô năm 2025 vừa qua tại các nhà máy thuộc EVNGENCO3, lãnh đạo Bộ Công Thương, EVN đã ghi nhận nỗ lực của EVNGENCO3 và các đơn vị trong việc chủ động quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để sẵn sàng cho phát điện mùa khô 2025 và đề nghị các đơn vị, các nhà cung cấp than đảm bảo nguồn cung ứng đủ cho sản xuất điện, tiếp tục nâng cao độ khả dụng của các tổ máy, khắc phục các tồn tại của thiết bị, không để xảy ra sự cố… đáp ứng tối đa yêu cầu huy động của Hệ thống điện Quốc gia trong cao điểm mùa khô và cả năm 2025.