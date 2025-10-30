EVNCPC: Khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn điện cho người dân

Chiều ngày 29/10/2025, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng tại miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức cuộc họp khẩn do Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư chủ trì, nhằm đánh giá tình hình ảnh hưởng và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục sự cố điện, khôi phục cấp điện an toàn cho người dân.

Hơn 444.000 khách hàng còn mất điện do mưa lũ

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNCPC, đến 12h ngày 29/10/2025, toàn Tổng công ty xảy ra 492 vụ sự cố, sa thải do ngập lụt, trong đó 125 vụ đã được khôi phục. Hiện còn 444.335 khách hàng mất điện, chiếm 8,99% tổng số khách hàng toàn EVNCPC và 18,82% khách hàng của bốn Công ty Điện lực gồm Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Toàn khu vực có 3.749 trạm biến áp phân phối bị ngừng hoạt động, chiếm 6,52% tổng số trạm của EVNCPC, với ước công suất mất khoảng 252,6 MW, tương đương 6,93% công suất cực đại toàn Tổng công ty (Pmax = 3.646 MW).

Trong đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng là đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 230.899 khách hàng (26,34%) và 2.045 trạm biến áp (19,9%) bị mất điện.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế còn 180.001 khách hàng (52,4%) và 1.283 trạm biến áp (42,23%) ngừng hoạt động.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi có 30.055 khách hàng (4,86%) và 414 trạm biến áp (6,47%) bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Công ty Điện lực Quảng Trị chỉ còn 240 khách hàng và 7 trạm biến áp ở xã Triệu Phong chưa có điện trở lại.

Chủ yếu các khu vực mất điện là do ngành điện chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện tại những vùng ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn cao.

Huy động toàn lực, phối hợp khẩn trương khắc phục

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đánh giá, tình hình mưa lớn và ngập lụt những ngày qua diễn biến rất phức tạp, lũ lên nhanh, có nơi nước vừa rút lại dâng trở lại, gây nhiều khó khăn cho công tác khôi phục cấp điện.

EVNCPC yêu cầu các đơn vị ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để xử lý sự cố, khôi phục điện ngay khi nước rút.

“EVNCPC xác định nhiệm vụ khắc phục điện sau mưa lũ là cấp bách, nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu”, ông nhấn mạnh.

Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư, chủ động xử lý sự cố, khôi phục điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo.

“Nước rút đến đâu, kiểm tra hệ thống điện an toàn cấp điện lại ngay cho khách hàng đến đó. Trong vòng 3 đến 5 ngày, các đơn vị phải khắc phục xong toàn bộ lưới điện sau lũ”, Tổng giám đốc chỉ đạo.

Tổng giám đốc giao nhiệm vụ cho các đơn vị tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân, phối hợp với chính quyền địa phương, công an, quân đội trong việc tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân và đảm bảo hành lang an toàn lưới điện và an toàn cho CBCNV thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục sự cố điện, khôi phục cấp điện an toàn cho người dân.

Các Ban chuyên môn của EVNCPC được yêu cầu khẩn trương cấp phát vật tư dự phòng như máy biến áp, công tơ, dây dẫn, thiết bị đóng cắt... cho các đơn vị bị thiệt hại nặng, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng, để chủ động khôi phục hệ thống ngay khi nước rút.

Tổng giám đốc cũng yêu cầu các Công ty Điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung bố trí mỗi đơn vị 50 cán bộ, công nhân cùng 2 đội thí nghiệm điện của Công ty TNHH Thí nghiệm điện miền Trung, sẵn sàng chi viện, hỗ trợ các địa phương thiệt hại nặng trong công tác khắc phục lưới điện và khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng sau lũ.

Kết luận cuộc họp, Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư khẳng định: “EVNCPC huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật tư để khôi phục điện nhanh nhất cho người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhưng tuyệt đối không đánh đổi an toàn bằng tiến độ. Toàn hệ thống phải làm việc khẩn trương, trách nhiệm, để sớm cấp điện trở lại ổn định đời sống, sản xuất nhân dân miền Trung”.