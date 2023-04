Én Vàng mua và thuê 150 xe ô tô điện Vinfast, ra mắt dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Hải Phòng

Công ty Cổ phần Én Vàng Quốc tế công bố ký kết hợp đồng và biên bản ghi nhớ về việc mua và thuê xe ô tô điện số lượng lớn với Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, đồng thời, chính thức ra mắt dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Hải Phòng.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa xe điện vào dịch vụ vận tải hành khách thay thế cho dàn xe xăng hiện tại, Én Vàng sẽ chính thức ra mắt dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Hải Phòng nhằm mang đến cho người dân thành phố trải nghiệm di chuyển mới, xanh, thông minh, tốt cho sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Én Vàng đã ký hợp đồng mua từ VinFast 25 xe VF e34 và VF 5 Plus, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ về việc thuê 125 xe điện từ công ty GSM trong năm 2023. Thời hạn thuê xe là 3 năm kể từ ngày chính thức bàn giao xe, có thể gia hạn tùy theo nhu cầu thực tế. Trong đó, những chiếc VF 5 Plus được bàn giao cho công ty Én Vàng nằm trong lô xe VF 5 Plus đầu tiên xuất xưởng trong tháng 4/2023. Nhờ đó, khách hàng sử dụng dịch vụ taxi Én Vàng sẽ có cơ hội trải nghiệm mẫu xe điện thông minh mới nhất của VinFast.

Việc lần đầu tiên đưa loại hình di chuyển xanh này vào hoạt động sẽ là dấu ấn phát triển mới đối với ngành du lịch Hải Phòng, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh, đồng thời, đóng góp vào mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Định - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Én Vàng chia sẻ: “Sự kiện ký kết hợp tác cùng VinFast và GSM cũng như lễ ra mắt dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển của Én Vàng. Chúng tôi hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, đem đến cho khách hàng trải nghiệm di chuyển thông minh, thân thiện với môi trường. Én Vàng cam kết đồng hành cùng với UBND Thành phố, các Sở, Ban, Ngành góp phần thay đổi diện mạo giao thông, du lịch của thành phố, hướng tới hoàn thành mục tiêu của Việt Nam tại COP26 - giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.”

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc Công ty GSM cho biết: “VinFast và GSM luôn chào đón và sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các hãng taxi như Én Vàng chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Chúng tôi tin rằng, taxi điện sẽ mở ra kỷ nguyên di chuyển mới cho lĩnh vực giao thông công cộng, không chỉ thân thiện với môi trường mà còn tốt cho sức khỏe, đáp ứng nhu cầu giải trí và tiện ích thông minh của người dùng. Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều doanh nghiệp cùng chung tầm nhìn, cùng chúng tôi kiến tạo tương lai xanh cho tất cả mọi người”.

Trong giai đoạn đầu, Én Vàng sẽ đưa vào vận hành khoảng 50 xe điện nhằm phục vụ khách hàng ngay trong dịp đại lễ 30/4 - 1/5 và nâng lên 150 xe trong năm 2023. Bên cạnh đó, Én Vàng cũng cam kết chung tay cùng các đơn vị vận tải trên địa bàn Thành phố Hải Phòng nâng tổng số xe điện chạy dịch vụ lên 1.000 xe trong 5 năm tới, tương đương 50% tổng số xe dịch vụ vận tải hành khách hiện tại. Trong khi đó, GSM cũng sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phủ sóng taxi Xanh SM tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm nay với quy mô lên tới 20.000 xe.