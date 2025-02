Em gái 17 tuổi mượn tên để đăng ký kết hôn, chị bỗng có ‘2 chồng’ suốt 11 năm

TPO - Người em gái đã lấy thông tin của chị gái để đăng ký kết hôn với người bạn đời. Người chị gái này sau đó đăng ký kết hôn với người khác nhưng không bị phát hiện. Suốt 11 năm qua, người chị gái có "hai chồng".

Ngày 21/2, tin từ UBND xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn có việc hy hữu khi người phụ nữ lấy tên của chị gái để đăng ký kết hôn trái pháp luật.

Sự việc xảy ra cách đây hơn 11 năm nhưng mới bị phát hiện. TAND huyện Đắk Song đã chấp nhận yêu cầu huỷ kết hôn trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, anh Nguyễn Văn C. (SN 1985) có quan hệ tình cảm với chị Vũ Thị V. (SN 1996, trú xã Thuận Hà). Vào năm 2013, chị V. mới 17 tuổi, lại bị gia đình ngăn cấm nên không thể làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chị V. lấy thông tin của chị gái ruột (Vũ Thị N., SN 1995) để kết hôn với anh C. Sự việc không bị phát hiện và UBND xã Thuận Hà đã cấp Giấy đăng ký kết hôn mang tên chị N. và anh C.

Người chị gái sau đó đã kết hôn với một người đàn ông khác và vẫn được UBND xã Thuận Hà cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Như vậy chị N. có tên trong 2 tờ giấy đăng ký kết hôn và vẫn không bị phát hiện.

Vào tháng 9/2024, vợ chồng chị V. đến UBND xã Thuận Hà làm Giấy khai sinh cho người con thứ 3. Tại đây, chị V. muốn để tên mình trong giấy khai sinh cho con, thay vì tên chị gái như trong Giấy đăng ký kết hôn.

Lúc này, cán bộ xã mới phát hiện ra vụ việc hy hữu trên, đồng thời hướng dẫn vợ chồng chị V. làm đơn ra tòa án để hủy việc đăng ký kết hôn trái pháp luật.

Ngày 9/1/2025, TAND huyện Đắk Song chấp nhận yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật giữa anh anh C. và chị N.

Tại toà, vợ chồng chị V. trình bày, cả hai có tình cảm nhưng gia đình không cho phép. Chị V. không đủ tuổi đăng ký kết hôn và do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ nên đã lấy thông tin của chị gái để đăng ký kết hôn. Nay chị V. đã nhận thức được việc làm của mình là không đúng quy định.

Công chức tư pháp của UBND xã Thuận Hà cũng thừa nhận việc đăng ký chứng nhận kết hôn giữa anh C. và chị N. có sự nhầm lẫn, do việc quản lý trên sổ sách chưa khoa học. Thực tế người đi đăng ký kết hôn là chị V. và anh N.

Về phần 2 người con của chị V. nhưng trong giấy khai sinh đứng tên chị N., cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Thuận Hà hướng dẫn làm xét nghiệm AND. Sau khi có kết quả giám định thì cơ quan chức năng mới có căn cứ để cấp lại giấy khai sinh, cải chính lại tên của người mẹ.