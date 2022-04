Ðề xuất Thường vụ Quốc hội chất vấn chủ tịch tỉnh

TP - Hàng loạt quan chức, cựu quan chức ở Bình Thuận và các bộ, ngành liên quan bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật do có những vi phạm liên quan quản lý đất đai.

TP - Chúng tôi trở lại Hang Kia - Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) sau 12 năm kể từ ngày hai địa danh là chảo lửa ma túy khu vực Tây Bắc. Giờ, nơi đây đang thay da đổi thịt từng ngày nhưng vết thương do ma tuý gây nên vẫn còn ám ảnh…

TPO - Chiều 21/4, tàu biển Outrivaling 3 tải trọng 12.000 tấn gặp sự cố mất máy lùi và trôi tự do trên sông Cấm (TP Hải Phòng). Rất may, tàu đâm vào lan can công viên, không va chạm trúng cầu Hoàng Văn Thụ.