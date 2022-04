Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Cơ quan điều tra nhận định ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy. Lãnh đạo Công an Hà Nội phủ nhận thông tin cho rằng vụ cháy có sự tác động từ bên ngoài.

Rạng sáng ngày 21/4, xảy ra vụ cháy nhà dân trên địa bàn phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người chết và 2 người bị thương.

Tờ Zing chiều 21/4 dẫn lời lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở ngõ 65 đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, khiến 5 người tử vong.

Vị này cho biết bước đầu, cơ quan điều tra nhận định ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy. Lãnh đạo Công an Hà Nội phủ nhận thông tin cho rằng vụ cháy có sự tác động từ bên ngoài.

"Vụ cháy là sự cố đơn thuần", lãnh đạo Công an Hà Nội nói.

Theo Công an Hà Nội, hỏa hoạn xảy ra trong đêm. Căn nhà bị cháy nhỏ và bí, đã được cơi nới dạng ống. Điều này khiến nhiệt tăng cao, khói bốc nhanh.

Thời điểm ngọn lửa bốc lên, 7 người trong một gia đình đang ở trong nhà. Hai người thoát nạn nhờ trèo sang mái nhà bên cạnh bằng lối thoát hiểm trên tum, 4 người tử vong tại hiện trường, một người tử vong tại bệnh viện.

Các nạn nhân tử vong gồm: Bà Đoàn Thị Mảnh (1948, chủ hộ); chị Đỗ Mai Hương (1985, con dâu của bà Mảnh), anh Bùi Ngọc Khánh (1985, con bà Mảnh), cháu Bùi Nam Phong (2012), cháu Bùi Gia Hưng (2021).

