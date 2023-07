Dương Tử Quỳnh hóa vai bà đồng trong 'Án mạng ở Venice'

TPO - Cái tên Hercule Poirot trong những năm qua đã trở nên quen thuộc với những người yêu phim trinh thám, thậm chí độ nổi tiếng của thám tử "râu kẽm" còn được so sánh với Sherlock Holmes trứ danh. Phần phim mới nhất về Hercule Poirot có tựa đề "A Haunting in Venice (Án mạng ở Venice)" đang gây chú ý với sự tham gia của diễn viên Dương Tử Quỳnh trong vai bà đồng.

Sau thành công của Murder on the Orient Express (Án mạng trên tàu tốc hành phương Đông, 2017) và Death on the Nile (Án mạng trên sông Nile, 2022), nhân vật thám tử Hercule Poirot đã trở thành gương mặt quen thuộc của người hâm mộ thể loại trinh thám và thường được đem lên bàn cân so sánh với Sherlock Holmes.

Trong phần 3 sắp ra mắt với tựa đề A Haunting in Venice (Án mạng ở Venice), vị thám tử "râu kẽm" sẽ phải đối mặt với các thế lực siêu nhiên, qua trailer vừa ra mắt có thể thấy đây là một vụ án chứa yếu tố rùng rợn.

Tất cả bắt đầu khi nữ quý tộc Rowena Drake (Kelly Reilly) muốn gọi hồn cô con gái đã mất một năm trước vì một lý do bí ẩn nào đó. Nhiều người thân của Rowena góp mặt trong buổi lễ do “bà đồng” Joyce Reynolds (Dương Tử Quỳnh) thực hiện.

Thế nhưng, cũng từ đây mà nhiều hiện tượng ghê rợn bắt đầu ập đến. Và khi một vụ án mạng kinh hoàng xuất hiện cũng là lúc Hercule phải vào cuộc. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó liên kết giữa cái chết của con gái Rowena và vụ án mạng vừa xảy ra. Giới quý tộc Venice đang che giấu những bí ẩn đen tối nào? Ai là thủ phạm thật sự? Ai sẽ là nạn nhân xấu số tiếp theo?

Trong số ba bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Agatha Christie do Kenneth Branagh thực hiện thì A Haunting in Venice chính là tác phẩm giật gân và ly kỳ nhất. Phim chứa đựng nhiều yếu tố siêu nhiên, rùng rợn về các hồn ma lẩn khuất trong dinh thự của Rowena. Nhiều hình ảnh ma mị và đáng sợ liên tục xuất hiện khiến người xem phải đặt ra câu hỏi liệu mọi thứ chỉ là ảo giác hay là một màn sắp đặt vô cùng tinh vi của thủ phạm hay ma quỷ thật sự có tồn tại.

A Haunting in Venice được chuyển thể từ cuốn sách Halloween Party (1969). Tuy nhiên, phim sẽ không bám sát nguyên tác như hai phần trước mà sẽ có nhiều sự thay đổi thú vị để khán giả khó lòng biết trước cái kết. Đơn cử như bối cảnh được thay đổi từ Anh sang Venice (Italy) và nhân vật Joyce Reynolds của Dương Tử Quỳnh khác xa bản gốc.

Vai diễn do chủ nhân tượng vàng Oscar thể hiện hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ cho tác phẩm. Kenneth Branagh tiết lộ: “Nhân vật Joyce Reynolds là bị thu hút đến dinh thự này khi biết có một nữ quý tộc sẽ trả mọi giá để nghe thấy giọng nói của đứa con đã chết. Đây là một việc khó tin. Nhưng Dương Tử Quỳnh mang sự hấp dẫn to lớn vào vai một người thấy và tin rằng họ có thể nói chuyện với người chết. Thứ gì cũng có giá của nó và cô ấy biết rõ chúng là gì”.

Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô tới Hong Kong tham gia điện ảnh, sau đó ghi dấu ấn với các vai hành động, võ thuật trong Câu chuyện cảnh sát 3, Siêu cảnh sát, Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long... Giới phê bình nhận xét Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại Hollywood.

Trong 40 năm sự nghiệp, cô lần đầu giành tượng vàng hạng mục Nữ chính xuất sắc ở Oscar 2023, với vai diễn trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Bên cạnh Dương Tử Quỳnh, A Haunting in Venice vẫn sở hữu “đặc sản” của thương hiệu chính là dàn sao tên tuổi gồm Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio… Sự xuất hiện của họ giúp mỗi nhân vật có thêm chiều sâu và danh tính của hung thủ càng khó đoán. Thậm chí, Ariadne Oliver (Tina Fey) - người bạn thân của Hercule - cũng không nằm ngoài vòng khả nghi.

A Haunting in Venice (Tựa Việt: Án Mạng Ở Venice) dự kiến khởi chiếu ngày 15/9.