TPO - Sau nhiều năm vắng bóng, loạt phim kinh dị ăn khách một thời "Quỷ quyệt" đã trở lại với phần mới có tựa đề "Cửa đỏ vô định". Ra mắt trong thời điểm các bom tấn Hollywood lần lượt đạt mức doanh thu dưới kỳ vọng, "Quỷ quyệt" nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phòng vé, cho thấy sức hút bền bỉ của dòng phim kinh dị.

Quỷ quyệt 5: Cửa đỏ vô định (Insidious: The Red Door) là tác phẩm kinh dị siêu nhiên được sản xuất bởi James Wan và Leigh Whannell, đây cũng là bộ đôi đứng sau thành công ngoạn mục của những loạt phim kinh dị kinh phí thấp như Saw (Lưỡi cưa) và The Conjuring (Ám ảnh kinh hoàng).

Trong gần hai thập kỷ qua, cái tên James Wan có thể coi là "ông hoàng phim kinh dị", một chuyên gia hái ra tiền từ nỗi sợ, đã biến loạt thương hiệu phim kinh dị của mình thành một đế chế có lợi nhuận khổng lồ với doanh thu luôn cao gấp 10 lần so với kinh phí sản xuất.

Cụ thể, loạt phim Lưỡi cưa (Saw) kể về kẻ giết người hàng loạt kéo dài đến 10 phần với doanh thu vượt 1 tỷ USD.

Vũ trụ phim ma Ám ảnh kinh hoàng (The Conjuring Universe) xoay quanh những nhà trừ tà và những vụ án mạng rùng rợn vì ma ám với 7 phần ra mắt thu về 2,1 tỷ USD (từ kinh phí 178 triệu USD). Loạt phim Quỷ quyệt (Insidious) cũng không thua kém với 5 phần đã ra mắt, thu về 607 triệu USD từ kinh phí sản xuất chỉ 42,5 triệu USD.

Làm thế nào để hái ra tiền từ nỗi sợ?

James Wan đã reo giắc nỗi kinh hoàng cho khán giả bằng cách khai thác triệt để yếu tố tâm linh trong những câu chuyện kinh dị, đánh thức những nỗi sợ và ám ảnh có sẵn bên trong mỗi chúng ta.

Bên cạnh đó là, những màn "jumpscare" hù dọa lạnh tóc gáy, khiến người xem thót tim bật dậy, cùng bầu không khí rùng rợn về những hồn ma quỷ quyệt với tạo hình gây ám ảnh đến từ quá khứ, luôn tìm cách thao túng và cưỡng đoạt linh hồn.

Nhưng đằng sau những chiêu trò hù dọa đáng sợ đó, điều khiến các bộ phim kinh dị của James Wan luôn được đánh giá cao nằm ở việc đạo diễn người Australia gốc Malaysia sử dụng chất liệu kinh dị để khai thác chủ đề sâu sắc về sự mất mát, đau thương trong quá khứ và sức mạnh của tình cảm gia đình cũng như bàn luận về ý nghĩa cuộc sống.

Chính yếu tố này đã làm tăng thêm chiều sâu cho dòng phim kinh dị vốn trước đó thường bị chỉ trích là rỗng tuếch, chỉ biết hù dọa. Thậm chí, sự sâu sắc, gần gũi còn làm cho phim trở nên đáng sợ hơn và có tác động mạnh mẽ hơn đến cá nhân người xem.

Quỷ quyệt được ra mắt lần đầu vào năm 2010. Phim xoay quanh gia đình Lambert gồm vợ chồng Josh - Renai, ba người con của họ là Dalton, Foster và Cali. Sau khi chuyển đến sống tại ngôi nhà mới, Dalton bị hôn mê một cách bí ẩn và gia đình phải đối mặt với các hiện tượng siêu nhiên đáng sợ. Họ quyết định tìm đến sự trợ giúp của nhà nghiên cứu Elise Rainier để giải quyết vấn đề này và nhờ đó phát hiện ra linh hồn cậu bé đã rơi vào cõi "Trung giới".

Để đưa linh hồn của Dalton trở lại thân xác, cha của cậu bé buộc phải chu du vào thế giới đầy ma quỷ này và đối mặt với những hồn ma luôn bám đuổi theo anh từ quá khứ…

Phần 1 được sản xuất với tổng kinh phí chỉ 1,5 triệu USD nhưng đã đạt doanh thu trên 100 triệu USD, mở đường cho ba phần tiếp theo tiếp tục khai thác sâu hơn về thế giới ma quỷ và gia đình Lambert, biến Quỷ quyệt thành một thương hiệu ăn khách được yêu thích toàn cầu.

Đến phần 5, câu chuyện tập trung vào những sang chấn và mối quan hệ đổ vỡ giữa cha con, vợ chồng.

Lấy bối cảnh sau 10 năm kể từ hai phần phim đầu tiên, Josh Lambert (Patrick Wilson) chuyển đến sinh sống tại phía Đông để đưa cậu con trai Dalton (Ty Simpkins) đến học tại một đại học bình dị. Tuy nhiên, giấc mơ đại học của Dalton lại trở thành cơn ác mộng khi những con quỷ bị kìm hãm trong quá khứ đã quay trở lại và tiếp tục ám hai cha con.

Insidious 5 (Insidious: The Red Roor) đang ăn nên làm ra với doanh thu 3 ngày ra mắt đầu tiên hơn 64 triệu USD, vượt qua cả Indiana Jones: The Dial of Destiny của Harrison Ford để dẫn đầu phòng vé toàn cầu trong tuần trước. Tính đến nay, loạt phim Insidious (tựa Việt: Quỷ quyệt) với 5 phần đã ra mắt, thu về 607 triệu USD từ kinh phí sản xuất chỉ 42,5 triệu USD.