Brad Pitt đua xe công thức 1

TPO - Không để cho Tom Cruise độc chiếm spotlight với ''Nhiệm vụ bất khả thi 7'', Brad Pitt cũng đang thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện với vẻ ngoài phong độ trên trường đua công thức 1.

Kinh đô điện ảnh Hollywood mùa hè năm nay dường như là sân chơi của những tài tử kỳ cựu. Sau "già gân" 82 tuổi Harrison Ford tái xuất trong phần 5 loạt phim khảo cổ kinh điển Indiana Jones, Tom Cruise lập tức lên tiếng với Mission: Impossible 7 (Nhiệm vụ bất khả thi 7) cùng hàng loạt pha hành động "bất khả thi" khi đã 61 tuổi, phim được dự đoán là chiến thắng lớn nhất trong mùa hè năm nay.

Không để cho người đồng nghiệp cùng trang lứa chiếm hết spotlight, tài tử Brad Pitt cũng đang rục rịch trở lại với dự án về đua xe công thức 1. Tại trường đua Silverston, Vương Quốc Anh, những tay đua nổi tiếng như Lewis Hamilton và Max Verstappen bỗng hóa thành kép phụ trước sự xuất hiện của tài tử Brad Pitt. Khoác trên mình bộ đồ đua và cầm lái chiếc xe F1, Brad Pitt đã hoàn thành một vòng đua trước khi cuộc đua chính thực sự diễn ra.

Đó là một cảnh quay trong phim mới của Brad Pitt, hiện chưa có tiêu đề, được đạo diễn bởi Joseph Kosinski - người đứng sau thành công của Top Gun: Mavericks cùng Tom Cruise mùa hè năm ngoái.

Chia sẻ với Sky Sport, Brad Pitt tiết lộ vài thông tin về bộ phim: "Tôi sẽ vào vai một tay đua ở thập niên 1990", Pitt nói về nhân vật sắp tới của mình.

"Anh ta gặp phải một tai nạn hết sức nghiêm trọng, rơi vào khủng hoảng rồi dần biến mất, nhưng vẫn thi đấu ở các giải nhỏ. Một người bạn của anh ta - được thủ vai bởi Javier Bardem - là chủ của một đội đua. Họ là đội xếp cuối bảng, chưa giành được điểm nào nhưng có trong tay một tay đua trẻ cự phách (do Damson Idris thủ vai), anh chàng này là người sẽ hồi sinh, đưa tôi trở lại trường đua F1".

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Brad Pitt khi anh ở trên chiếc xe F1 và đang cố gắng hoàn thành vòng đua. Tài tử từng thắng giải Oscar biết rằng những người hâm mộ đua xe F1 sẽ thấy vài lỗi anh mắc phải trong vòng đua.

"Gửi lời tới các chuyên gia tốc độ ngoài kia, đừng quá khắt khe với tôi. Nếu bạn có thấy xe đi chệch hướng hay rung lắc vài chỗ thì hãy biết rằng đó là do tôi cố ý, tất cả đều là ý đồ của đoàn làm phim" - anh nói.

Những năm gần đây, Brad Pitt hoạt động rất tích cực và đều đặn góp mặt trong những bom tấn Hollywood, có thể kể đến Once Upon A Time In Hollywood (2019), Bullet Train (2022), Babylon (2023). Tất cả đều được đánh giá cao về mặt giải trí và chuyên môn.