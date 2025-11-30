Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Hải Phòng xuất sắc giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi Tuần

HHTO - Nam sinh đến từ THPT Nam Sách - Hải Phòng đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc xuyên suốt bốn vòng thi và giành vòng nguyệt quế với 310 điểm trong cuộc thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26.

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Thanh Trúc (trường THPT chuyên KHXH&NV - Hà Nội), Nguyễn Như Ý (trường THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk), Nguyễn Đức Minh (trường THPT Bãi Cháy - Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Anh (trường THPT Nam Sách - Hải Phòng).

Lộ diện bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 1. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Bắt đầu với phần thi Khởi động, cả bốn thí sinh nhập cuộc khá bình tĩnh nhưng nhanh chóng khiến trường quay nóng lên khi liên tục bấm chuông giành cơ hội trả lời. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Đức Anh tạm dẫn đầu với 80 điểm, theo sau là Đức Minh với 40 điểm, Thanh Trúc 10 điểm và Như Ý 5 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 11 chữ cái, khi gợi ý cuối cùng còn chưa xuất hiện, Đức Minh đã nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác của từ khóa là “Thiên Văn Học”, vươn lên vị trí thứ 2 với 80 điểm. Dẫn đầu đoàn leo núi lúc này là Đức Anh với 100 điểm, Thanh Trúc 10 điểm và Như Ý 5 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số trở nên gay cấn hơn. Đức Anh vẫn giữ vững phong độ ở vị trí đầu với 220 điểm, bỏ xa các nhà leo núi khác. Đức Minh có 110 điểm, Thanh Trúc 60 điểm và cuối cùng là Như Ý 15 điểm.

Tại phần thi Về đích, Đức Anh chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Ở câu hỏi đầu, nam sinh không trả lời chính xác, không có thí sinh nhấn chuông giành quyền trả lời câu hỏi. Nam sinh xuất sắc trả lời đúng hai câu hỏi tiếp theo và nâng tổng số điểm lên 270 điểm.

Đức Anh là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích với gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm.

Đức Minh chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Câu hỏi đầu tiên, nam sinh không đưa ra câu trả lời đúng. Đến câu hỏi thứ hai, Đức Anh nhấn chuông và giành được 20 điểm từ tay Đức Minh. Tổng số điểm của Đức Minh còn 90 điểm.

Đức Minh trong phần thi Về đích.

Thanh Trúc lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Câu hỏi đầu tiên, Thanh Trúc không đưa ra câu trả lời đúng, Đức Minh sau đó rất nhanh đã nhấn chuông giành quyền trả lời và đem về 20 điểm. Ở câu hỏi thứ hai, Đức Anh đã nhấn chuông và giành được 20 điểm từ Thanh Trúc. Nữ sinh dùng ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng và đã xuất sắc giành được 40 điểm, nâng tổng điểm lên 55 điểm.

Nhờ ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối, Thanh Trúc đã trả lời chính xác và giành được 40 điểm.

Như Ý lựa chọn 3 câu 20 điểm. Ở hai câu hỏi đầu tiên nữ sinh trả lời sai nhưng không có thí sinh nào giành quyền trả lời. Ở câu hỏi cuối cùng, nữ sinh sử dụng ngôi sao hy vọng và đã xuất sắc giành được 40 điểm, kết thúc phần thi với 55 điểm.

Như Ý quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối và đã xuất sắc đưa ra đáp án đúng.

Chung cuộc, Nguyễn Đức Anh giành vòng nguyệt quế với 310 điểm - một chiến thắng thuyết phục. Đức Minh về nhì với 110 điểm, Thanh Trúc xếp ba với 80 điểm và Như Ý kết thúc với 55 điểm.