Dùng Zalo giải thích cho người dân lợi ích khi tham gia BHXH

Trước tình trạng số người rút BHXH một lần nhiều và có xu hướng gia tăng, những ngày qua Zalo của BHXH các tỉnh thành đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của BHXH, vận động người lao động (NLĐ) không nên lựa chọn hưởng BHXH một lần.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm đã có gần 209.000 người chọn rút bảo hiểm xã hội một lần. Số người rút BHXH gia tăng qua từng năm đang gây áp lực lớn lên nỗ lực mở rộng bao phủ BHXH và an toàn tài chính hưu trí cho người cao tuổi trong tương lai.

Ngành bảo hiểm tăng cường truyền thông online, offline

Phải nghỉ việc do công ty cắt giảm nhân sự, anh Nguyễn Văn Minh (50 tuổi, tỉnh Đồng Nai) cho biết, gia đình và bạn bè đã người khuyên anh nên rút BHXH môt lần để có chi phí trang trải trước mắt. Do có theo dõi Zalo của BHXH tỉnh Đồng Nai và thường xuyên đọc tin tức về BHXH nên anh Minh hiểu rõ chọn rút BHXH một lần sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi trước mắt và về lâu dài của mình.

“Thời gian đóng BHXH chính là thành quả của quá trình lao động hơn 15 năm qua và là một khoản tích lũy tôi để dành khi về già nên dù tạm thời có khó khăn về tài chính một chút nhưng tôi cũng không rút” anh Minh nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về lợi ích của BHXH như anh Minh. Tính đến hết quý I năm nay, đã có hơn 208.000 lượt người lao động rút BHXH một lần. Trong số đó, có những người đã đóng được gần 20 năm và sắp đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Nguyên nhân chủ yếu là do một số người gặp khó khăn khi tìm lại việc làm sau dịch Covid-19 và cần một khoản chi tiêu trước mắt để trang trải cuộc sống.

Việc người lao động ra khỏi hệ thống BHXH không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu, nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân.

Chính vì vậy, thời gian gần đây BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh thành đã tích cực đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, truyền hình, các nền tảng công nghệ như tài khoản Zalo chính thức, nhóm Zalo,... phổ biến chính sách BHXH đến từng người dân, để người dân thấy được những quyền lợi, hạn chế rút BHXH 1 lần.

Theo thông tin đăng tải trên Zalo “Bảo hiểm xã hội Việt Nam” đơn vị này nhận định, dù việc nhận BHXH một lần có thể giải quyết được một số khó khăn nhất thời, nhưng đồng nghĩa với việc NLĐ đang đánh mất cơ hội an sinh của tuổi già, cái tuổi dễ bị tổn thương nhất: Hệ miễn dịch suy giảm dễ mắc bệnh, sức khỏe suy yếu không thể lao động.

“Rất nhiều người khi đã nhận BHXH một lần lại muốn nộp lại tiền để phục hồi số năm đã tham gia BHXH cho đủ điều kiện hưởng lương hưu, nhưng không thể được”, BHXH Việt Nam thông tin trên Zalo.

Không chỉ truyền thông qua tài khoản Zalo chính thức của các đơn vị BHXH, hiện nhiều xã, phường, thị trấn cũng thành lập các nhóm Zalo với sự tham gia của trưởng ấp, cộng tác viên, trạm y tế, các hội, đoàn thể… Qua đó, thông tin BHXH được cập nhật kịp thời, các vướng mắc cũng được giải đáp nhanh chóng. Những bài viết, hình ảnh, câu chuyện cũng thường xuyên được chia sẻ trong các nhóm Zalo này, góp phần lan tỏa chính sách BHXH đến người dân.

“Trong nhóm Zalo các thắc mắc về BHXH, BHYT, các chính sách mới sẽ được trả lời rất nhanh, dễ hiểu. Đặc biệt mọi người cũng giải thích cho tôi rất nhiều về việc vì sao không nên rút BHXH 1 lần”, cô Hoàng Thanh Nga (61 tuổi, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) cho biết.

Ngoài ra để đạt mục tiêu “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ cơ quan BHXH còn tuyên truyền, tư vấn trực tiếp theo nhóm nhỏ. Truyền thông tại bộ phận “1 cửa” thông qua việc tư vấn, thuyết phục người lao động thay đổi quyết định hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Các hoạt động truyền thông liên tục dưới nhiều hình thức online, offline đã giúp người lao động hiểu rõ về tính nhân văn, ưu việt, tính chia sẻ, trách nhiệm cộng đồng của việc tham gia bảo hiểm xã hội, những bất lợi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội 1 lần, lợi ích của chế độ hưu trí, quyền được bảo đảm an sinh của mỗi người dân.

BH thất nghiệp là “phao cứu sinh” trước ảnh hưởng Covid-19

Giải đáp những lo lắng của người lao động không may bị thất nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19, BHXH các tỉnh thành nhấn mạnh: Người lao động nên đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề, đăng ký nhận chế độ hỗ trợ từ Gói an sinh của Chính phủ. Đợi qua đợt khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nền kinh tế tiếp tục được vận hành, người lao động có cơ hội trở lại thị trường lao động, tiếp tục được đóng BHXH để cộng nối thời gian tính hưởng lương hưu sau này.

Hiện nay khi đăng ký và đủ điều kiện hưởng BH thất nghiệp, người lao động sẽ được nhận trợ cấp bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BH thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Được hưởng chế độ BHYT để khám, chữa bệnh khi ốm đau. Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cũng như được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề.

Chính sách BH thất nghiệp được xem là “phao cứu sinh” trước những ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19, giúp đảm bảo phần nào đời sống của bản thân một bộ phận người lao động thất nghiệp và gia đình, góp phần ổn định kinh tế, xã hội của đất nước.

Để biết thêm các thông tin về BH thất nghiệp như: Tra cứu hưởng BHTN, tư vấn chính sách,... người lao động có thể truy cập trang Zalo của BHXH nơi mình sinh sống, tìm hiểu thông tin được trả lời tự động qua chatbot hoặc gọi điện để được tư vấn miễn phí thông qua số điện thoại cũng được tích hợp trực tiếp trên các trang Zalo này.

“Người lao động hãy nghĩ đến cả lợi ích trước mắt và lâu dài, không lựa chọn BHXH một lần để cùng Nhà nước tự đảm bảo an sinh xã hội cho bản thân, nhất là khi hết tuổi lao động” BHXH Việt Nam thông tin.