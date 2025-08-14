Dựng clip nhạy cảm trên xe Mercedes, nhóm thanh niên đối diện mức phạt lên tới 20 triệu đồng

SVO - Đoạn clip được dàn dựng ghi lại cảnh đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm trên xe Mercedes đang chạy giữa phố đang gây xôn xao mạng xã hội. Theo luật sư, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng.

Một đoạn clip dài chưa đầy 20 giây ghi lại cảnh đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes đang chạy giữa đường vừa xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Dù nhân vật trong clip sau đó giải thích đây chỉ là “content” dàn dựng, phần đông dư luận vẫn cho rằng hành vi này phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cần bị xử lý. Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Luật sư Đường Nam Khánh, Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định đây không chỉ là chuyện “làm clip cho vui” mà còn tiềm ẩn vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và thuần phong mỹ tục.

Thưa luật sư, dưới góc độ pháp lý, việc cơ quan công an mời nhóm thanh niên trong vụ việc này lên làm việc dựa trên những căn cứ nào? Cụ thể, hành vi dàn dựng và phát tán clip có nội dung nhạy cảm như vậy có thể đã cấu thành vi phạm tại những quy định nào của pháp luật hiện hành?

Luật sư Đường Nam Khánh:

Ở vụ việc này, hành vi vi phạm thể hiện ở nhiều khía cạnh. Trước hết phải kể đến vi phạm của người điều khiển phương tiện. Trong quá trình xe Mercedes đang di chuyển, người này vẫn sử dụng điện thoại để quay video. Đây là hành vi bị cấm vì gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Cụ thể, theo điểm h, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người lái xe ô tô sử dụng điện thoại di động khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi này còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo khoản 16, Điều 6 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Thứ hai là hành vi dàn dựng, quay và lan truyền clip có nội dung phản cảm. Đây là hành vi chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục, có yếu tố nhạy cảm, thậm chí dung tục, và có thể bị xử phạt theo điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Mức phạt hành chính cho hành vi này là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Ranh giới pháp lý giữa việc “sáng tạo nội dung” và “vi phạm pháp luật” trên không gian mạng được xác định như thế nào, thưa luật sư?

Luật sư Đường Nam Khánh:

Pháp luật Việt Nam chưa có một định nghĩa cụ thể về “ranh giới” này, nhưng có nguyên tắc chung: nội dung đăng tải phải có quy chuẩn đạo đức, đúng với thuần phong mỹ tục, không vi phạm điều cấm của pháp luật.

Luật sư Đường Nam Khánh, Đoàn Luật sư Hà Nội.

Người làm nội dung nên tự đặt câu hỏi trước khi đăng tải: “Video này có xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ai không? Có chứa yếu tố bạo lực, tình dục hoặc trái thuần phong mỹ tục không? Có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em hoặc cộng đồng không?” Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào là “có”, thì nội dung đó tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Nhiều người nghĩ rằng sáng tạo nội dung càng “gây sốc” thì càng thu hút. Nhưng thực tế đã chứng minh, rất nhiều video có nội dung nhân văn, tích cực vẫn lan truyền mạnh mẽ. Chẳng hạn, những câu chuyện về lòng tốt, tinh thần tương thân tương ái, hay những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống thường ngày vẫn được cộng đồng mạng đón nhận và chia sẻ hàng triệu lượt.

Nhiều bạn trẻ biện minh rằng việc tạo ra những nội dung gây sốc là một cách "làm truyền thông", "câu view" hiệu quả. Từ vụ việc này, luật sư có thể phân tích những rủi ro pháp lý mà các cá nhân phải đối mặt khi bất chấp tạo ra sự nổi tiếng bằng mọi giá trên mạng xã hội là gì?

Luật sư Đường Nam Khánh:

Việc “làm truyền thông” bằng mọi giá là một con dao hai lưỡi. Người làm nội dung có thể nhanh chóng nổi tiếng, nhưng cũng dễ dàng bị cộng đồng tẩy chay hoặc bị pháp luật xử lý.

Rủi ro đầu tiên là bị xử phạt hành chính với mức phạt cao nếu nội dung vi phạm vào một trong các điều cấm của pháp luật hoặc đi ngược lại thuần phong mỹ tục, quy chuẩn đạo đức… Rủi ro thứ hai là khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tuỳ thuộc vào nội dung của video được chia sẻ và mức độ ảnh hưởng của video ấy mà người chia sẻ có thể sẽ phải chịu những chế tài theo quy định của Bộ luật Hình sự, chẳng hạn tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và một số các tội danh khác.

Hình ảnh người phụ nữ trên ô tô là do 3 thanh niên dàn dựng, đóng giả gái.

Ngoài ra, rủi ro lâu dài là tổn hại hình ảnh cá nhân. Trong thời đại số, “dấu vết” trên mạng không dễ xóa bỏ. Một clip phản cảm có thể khiến người phát tán làm mất cơ hội nghề nghiệp, thậm chí ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội và gia đình. Nói cách khác, cái giá phải trả có thể lớn hơn nhiều so với lợi ích tạm thời mà vài lượt view mang lại.

Cơ quan công an mời nhóm thanh niên lên làm việc để làm rõ mục đích, nội dung và phạm vi phát tán clip, từ đó xác định chế tài phù hợp. Việc “quay cho vui”, “dựng clip để câu view” không làm thay đổi bản chất vi phạm. Một khi hành vi diễn ra nơi công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và chứa nội dung trái thuần phong mỹ tục, thì vẫn bị xử lý theo pháp luật.

Để hoạt động một cách an toàn và có trách nhiệm, những người sáng tạo nội dung (content creator) cần phải lưu ý những nguyên tắc pháp lý căn bản nào trước khi sản xuất và đăng tải sản phẩm của mình lên không gian mạng, đặc biệt là khi muốn tạo ra nội dung viral?

Luật sư Đường Nam Khánh:

Thứ nhất, cần nắm được những quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến hoạt động trên không gian mạng. Trong đó, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị nghiêm cấm; và các quy định khác bảo vệ quyền riêng tư, an toàn thông tin.

Thứ hai, phải tự kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải. Cần tránh những yếu tố có thể bị xem là phản cảm, kích động, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.

Thứ ba, hãy cân nhắc tác động lâu dài của nội dung. Một clip viral có thể giúp bạn nổi tiếng trong vài ngày, nhưng nếu nội dung sai lệch, hậu quả có thể theo bạn cả đời. Người làm nội dung cần xem mình như một “người có sức ảnh hưởng” dù số người theo dõi ít hay nhiều, và luôn đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu.

Ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, trong những trường hợp nào thì hành vi tạo và phát tán "content bẩn" có thể bị xem xét đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự? Luật sư có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đang theo đuổi công việc sáng tạo nội dung để họ vừa có thể tự do phát triển, vừa đảm bảo an toàn pháp lý cho bản thân?

Luật sư Đường Nam Khánh:

Nếu nội dung video chứa yếu tố cấu thành tội phạm, như truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của cá nhân, gây rối trật tự công cộng, thì người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, nếu clip gây hậu quả nghiêm trọng, tác động lớn đến an ninh trật tự hoặc dư luận xã hội, cơ quan điều tra có thể vào cuộc để xác minh, làm rõ và có hình thức xử lý phù hợp.

Các bạn làm sáng tạo nội dung nên tránh những nội dung độc hại, phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và làm lệch nhận thức người xem bởi hiện tại mạng xã hội phát triển, lứa tuổi được tiếp xúc đến có rất nhiều trẻ vị thành niên, thậm chí có thể là những bạn nhỏ dưới 10 tuổi, vì vậy những content bẩn trên mạng xã hội cần phải được xử lý nghiêm, và các bạn làm sáng tạo nội dung nên lưu ý điều này.

Trân trọng cảm ơn ông!