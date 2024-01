Du xuân theo cánh sóng Ra đa

TP - Với người lính Ra đa, mùa xuân bắt đầu khi nhìn thấy chim én chao lượn trên bầu trời. Cách họ du ngoạn mùa xuân cũng rất đặc biệt, theo những cánh sóng trên không, canh giữ vùng trời cho người dân an vui đón Tết…

Mùa xuân bắt đầu từ cánh én

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, chúng tôi có dịp đến Trạm Ra đa 20 (thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn Phòng không 377) - đơn vị duy nhất của Quân chủng Phòng không - Không quân đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ đầu cổng đến phía trong đơn vị được trang hoàng rực rỡ với nhiều chậu hoa, cây cảnh mang đậm không khí ngày Tết.

Thiếu tá Hà Huy An, Chính trị viên Trạm Ra đa 20 cho biết, do đặc thù sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ nên hầu hết cán bộ, chiến sĩ đón Tết tại đơn vị. Những ngày giáp Tết, các thành viên trong trạm tranh thủ thời gian quét dọn, trang trí chậu mai, hoa đào…; tổ chức gói bánh chưng, cùng nhau đón một mùa xuân ấm áp, an lành.

Thiếu tá An chia sẻ, nhiệm vụ của đơn vị là mở đài quan sát vùng trời, theo dõi mọi hoạt động của các phương tiện trên không bằng hệ thống Ra đa. Để kịp thời phát hiện mục tiêu bay thấp, thiết bị lạ đột nhập ở khu vực biên giới, người lính Ra đa không rời mắt khỏi màn hình hiện sóng. Đây là công việc được người lính Ra đa thay phiên duy trì thường xuyên, bất kể ngày đêm.

“Với tinh thần làm việc hăng say đầy trách nhiệm, nhiều năm qua, Trạm Ra đa 20 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là niềm tự hào, động lực để cán bộ, chiến sĩ nơi đây tiếp tục phát huy, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mang đến niềm vui, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân”. Thiếu tá Hà Huy An, Chính trị viên Trạm Ra đa 20

“Mỗi ca trực thực sự là cuộc chiến. Trong đó, màn hình hiện sóng là chiến trường; tìm kiếm, theo dõi các tốp mục tiêu chính là chiến công của người lính. Vậy nên, khi vào ca trực, người lính luôn chiến đấu với tinh thần cao độ, thời bình cũng như thời chiến, nhằm theo dõi mọi di biến động của các tốp mục tiêu. Dữ liệu lính Ra đa truyền về phải thật chuẩn xác, kịp thời để sở chỉ huy đưa ra phương án tác chiến phù hợp, không để bị động trước mọi tình huống trên không” - thiếu tá An chia sẻ.

Từng có thời gian công tác tại Trạm Ra đa 67 Cam Ranh (Khánh Hòa), anh An chia sẻ, đây là khu vực đặc thù, mỗi ngày có rất nhiều phương tiện di chuyển trên không. Mỗi lần vào ca trực, với anh An đó là một cuộc chiến đầy căng thẳng. Đôi mắt anh luôn chăm chăm vào màn hình hiện sóng để quan sát, phát hiện tốp mục tiêu. Những lúc trên không diễn biến phức tạp, buộc người lính Ra đa phải xác định chuẩn xác tốp mục tiêu cần theo dõi để bám sát. Thời điểm tác chiến khó khăn, khắc nghiệt nhất là vào mùa mưa bão, màn hình hiện sóng bị nhiễu. Lúc này, người lính Ra đa càng phải bình tĩnh, phân biệt mục tiêu giả - thật. Để làm được điều này, người lính Ra đa phải sở hữu đôi mắt tinh anh cùng đôi tai cực thính đến mức chỉ cần nghe được tiếng máy bay có thể phán đoán được số lượng, kiểu loại…

“Được ví mắt thần của Tổ quốc, chúng tôi rất ý thức bảo vệ đôi mắt thông qua chế độ ăn uống, nghỉ dưỡng khoa học. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ thêm các loại thuốc bổ để gìn giữ đôi mắt sáng” - anh An chia sẻ và cho biết, vì luôn canh trực vùng trời nên người lính Ra đa phát hiện “mật báo” mùa xuân khi cánh én chao liệng. Sau phút giây rạo rực ấy, những người lính canh trời lại quay guồng với nhiệm vụ. Bởi, đây là thời điểm lượng phương tiện trên không tăng vọt…

Thưởng ngoạn mùa xuân theo cánh sóng

Chia sẻ trải nghiệm lần đầu đón Tết xa nhà, trung úy Lê Ngọc Quyền, Đài trưởng tại Trạm Ra đa 20 cho hay, thời điểm đó đang công tác tại Trạm Ra đa 57, đóng chân trên đảo Nam Yết.

“Khoảnh khắc giao thừa rất thiêng liêng nên tôi cũng như bao người con trên dãy đất Việt luôn khát khao Tết đoàn viên. Tuy nhiên, do công tác ngoài đảo, tôi chỉ có thể kết nối với người thân qua sóng điện thoại, trao nhau lời yêu thương, cùng chúc sức khỏe... Dù chỉ nghe được tiếng nói nhưng cũng đủ ấm áp, tiếp thêm động lực cho tôi bám đảo, bám trạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, anh Quyền tâm sự.

Kể về lần tác chiến Ra đa khiến bản thân nhớ nhất, anh Quyền kể, đó là lần đang vào ca trực có 15 tốp mục tiêu cần theo dõi. Tuy nhiên, đang theo dõi thì màn hình hiện sóng bị mất giám sát, anh Quyền đã thật bình tĩnh xử lý, mở đài quan sát tăng cường, đồng thời cùng kíp trực kiểm tra, tìm nguyên nhân. Khoảng 15 phút sau, anh cùng kíp trực đã thay cáp, khắc phục được sự cố, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Ra đa.

Cũng có thâm niên tác chiến trong dịp Tết Nguyên đán, trung úy Hoàng Đình Quân, Trung đội trưởng thông tin cho hay, Tết đến lượng phương tiện hoạt động trên không tăng lên rất nhiều. Vậy nên, ngoài việc mở đài quan sát theo ca trực, người lính Ra đa luôn trong tư thế sẵn sàng mở đài quan sát tăng cường, canh giữ vùng trời bình yên cho nhân dân đón Tết.

“Để Tổ quốc không bị động trước mọi tình huống, đòi hỏi người chiến sĩ phải truyền tin kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Do đó, khi vào ca trực, tôi cùng đồng đội luôn tập trung cao độ, hạn chế sai sót xảy ra”, trung úy Quân chia sẻ và cho biết thêm, với người lính Ra đa, điều sợ nhất là không phát hiện và quản lý được hoạt động của mục tiêu lạ. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh Quân luôn xác định, bản thân phải hết sức nỗ lực, phấn đấu, dù đêm hay ngày, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, bám sát màn hình hiện sóng, nắm chắc tình hình trên không và các tốp mục tiêu, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao.

Cũng như các đồng đội trong đơn vị, anh luôn xác định nghiệp lính là phải xa nhà, xa quê. Điều này, mỗi người lính đã nhận thức rõ. Sau khi tan ca trực, anh Quân hay gọi điện thoại về nhà hỏi thăm gia đình, đặc biệt là dịp Tết đến xuân về. Anh Quân càng hạnh phúc hơn khi gia đình luôn hiểu, ủng hộ, động viên anh yên tâm công tác, thực hiện trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao. “Không về nhà sum vầy với người thân nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được hương vị Tết. Bởi trong đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động truyền thống của ngày xuân như gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ. Tết đến người người du xuân ngắm hoa, thưởng cảnh, còn lính Ra đa như chúng tôi thưởng ngoạn mùa xuân theo cách đặc biệt hơn trên màn hình hiện sóng. Với tôi, hoàn thành nhiệm vụ là cách thể hiện tình yêu gia đình, quê hương, đất nước”, anh Quân tâm sự.