Du lịch Thủ đô bùng nổ dịp nghỉ lễ 2/9

TPO - Chương trình diễu hành áo dài, miễn phí xe buýt hai tầng “Hanoi City Tour ", cùng nhiều hoạt động hấp dẫn đã giúp du lịch Thủ đô bùng nổ dịp nghỉ Lễ Quốc khánh với số lượt du khách tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022.

Sáng 4/9, Sở Du lịch thành phố Hà Nội có báo cáo về kết quả công tác phục vụ dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, tính riêng 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1/9 đến hết ngày 3/9), Hà Nội đón hơn 574.000 lượt khách du lịch, bao gồm: hơn 31.000 lượt khách du lịch quốc tế và 543.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 1,76 nghìn tỷ đồng. Ước tính trong cả 4 ngày nghỉ lễ, tổng khách du lịch đến Hà Nội là 640.000 lượt khách, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 41,7 nghìn lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa ước đón 598,3 nghìn lượt, tăng 49% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, Sở Du lịch đã phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 20.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng. Đây là những hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tình cảm của Thành phố Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm Thủ đô dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Đồng thời, cũng là hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Một trong những hoạt động tạo được sức hút lớn cho người dân và du khách là trải nghiệm miễn phí xe buýt hai tầng “Hanoi City Tour”. Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Tổng công ty vận tải Hà Nội; Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội (đơn vị quản lý vận hành khai thác xe buýt 2 tầng) tổ chức triển khai vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan Thủ đô bằng xe buýt hai tầng (ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ đã thực hiện 144 chuyến xe với hơn 6.336 lượt khách tham quan trải nghiệm).

Cũng trong dịp này, Sở Du lịch đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình “Áo dài kết nối Du lịch với Di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023” thu hút được đông đảo cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị và nhân dân Thủ đô cũng như du khách trong nước và quốc tế. Đoàn diễu hành hơn 100 người mặc trang phục áo dài đi xe đạp công cộng đi qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm du lịch: Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ - Độc Lập (Quảng trường Ba Đình) - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên (Chùa Trấn Quốc)...

Trong dịp nghỉ lễ năm nay, Bên cạnh những địa điểm du lịch quen thuộc của Hà Nội như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, Vườn thú Thủ Lệ hay khu phố trung tâm ngắm những con phố cổ kính trầm mặc…, thì những địa điểm mới gồm Tổ hợp vui chơi, giải trí Lotte Mall Tây Hồ, Vinhomes Ocean Park hay những khu du lịch, điểm du lịch ngoại thành cũng thu hút lượng đông du khách vui chơi, trải nghiệm, nghỉ dưỡng.