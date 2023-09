Du lịch Ninh Bình bội thu dịp Quốc khánh

TPO - Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, đã chứng kiến một sự bùng nổ trong hoạt động du lịch tại tỉnh Ninh Bình, với con số lượt khách và doanh thu đáng kinh ngạc. Điều này là kết quả của thời tiết thuận lợi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành du lịch địa phương.

Theo số liệu từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, từ ngày 1- 4/9, tỉnh Ninh Bình đã đón trên 222 nghìn lượt du khách, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, có gần 20.000 lượt du khách quốc tế, tăng 128% so với năm trước, và 200 nghìn lượt du khách nội địa, tăng 42,6%. Doanh thu từ hoạt động du lịch cũng đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm 2022.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Ninh Bình đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong dịp nghỉ này. Khu du lịch Tràng An đã đón hơn 54.000 lượt khách, khu phố cổ Hoa Lư hơn 42.000 lượt, khu chùa Bái Đính gần 41.000 lượt, vườn chim Thung Nham gần 30.000 lượt, vườn quốc gia Cúc Phương hơn 8.000 lượt, và khu du lịch Tam Cốc - Bích Động gần 6.500 lượt khách.

Trong giai đoạn này, công suất sử dụng phòng trung bình tại các khách sạn và nhà nghỉ trên toàn tỉnh dao động từ 70% đến 75%. Đặc biệt vào các ngày 2/9 và 3/9, công suất sử dụng phòng đã tăng lên trên 90%, và hầu hết các cơ sở lưu trú lớn đều đã kín phòng.

Không chỉ thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế, các hãng lữ hành địa phương cũng đã tổ chức nhiều tour du lịch để người dân Ninh Bình có cơ hội khám phá các tỉnh và vùng lân cận như miền Trung, miền Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh phía Đông Bắc.

Để đảm bảo một trải nghiệm an toàn và thú vị cho du khách, các khu du lịch và cơ sở kinh doanh du lịch đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

Các giá cước cũng được niêm yết công khai và tuân theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng phục vụ thông qua việc đào tạo nghiệp vụ du lịch và du lịch cộng đồng cho hơn 300 người lao động trong ngành.

Tổng kết, kỳ nghỉ Quốc khánh đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành du lịch tại tỉnh Ninh Bình, với sự tăng trưởng ấn tượng về lượt khách và doanh thu. Ninh Bình tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế, với danh tiếng về vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hóa độc đáo của mình.