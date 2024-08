Dự kiến mức phí đường nghìn tỷ kết nối cảng biển lớn nhất Đồng Nai

TPO - Đường kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành vào Cảng Phước An - cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai, có chiều dài gần 6km dự kiến hoàn thành vào tháng 10 sẽ được thu phí theo phân kỳ.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có dự thảo quyết định về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện tham gia giao thông đối với Dự án xây dựng đường kết nối vào cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch.

Dự án đường kết nối vào Cảng Phước An có chiều dài gần 6km, được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng. Dự án có điểm đầu giao với nút giao đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối tuyến kết nối trực tiếp với cảng Phước An.

Dự án được khởi công vào năm 2022, đến nay đã đạt khoảng 95% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Cũng theo dự kiến, cảng Phước An và đường BOT cảng Phước An sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trong tháng 10. Trong tương lai, các tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 - TPHCM sẽ tạo điều kiện kết nối, phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các địa phương về cảng Phước An, cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai nằm trong nhóm cảng biển số 5 - hệ thống cảng biển khu vực TPHCM - Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo dự thảo, mức thu phí được chia thành 6 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn từ năm 2025-2027 có mức phí thấp nhất đối với vé lượt, vé tháng và vé quý là 20 nghìn đồng/lượt, 600 nghìn đồng/tháng và 1,62 triệu đồng/quý đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng. Mức phí cao nhất là 110 nghìn đồng/lượt, 3,3 triệu đồng/tháng, 8,91 triệu đồng/quý đối với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.

Các giai đoạn tiếp theo, mức phí sẽ tăng theo lộ trình: Từ năm 2028-2030, mức phí thấp nhất là 23 nghìn đồng/lượt, 690 nghìn đồng/ tháng và hơn 1,86 triệu đồng/quý. Mức phí cao nhất là 126 nghìn đồng/lượt, 3,78 triệu đồng/tháng, hơn 10,2 triệu đồng/quý.

Từ năm 2031-2033, mức phí thấp nhất là 26 nghìn đồng/lượt, 780 nghìn đồng/tháng và hơn 2,1 triệu đồng/quý. Mức phí cao nhất là 144 nghìn đồng/lượt, 4,32 triệu đồng/tháng, hơn 11,66 triệu đồng/quý.

Từ năm 2034-2036, mức phí thấp nhất là 29 nghìn đồng/lượt, 870 nghìn đồng/tháng và gần 2,35 triệu đồng/quý. Mức phí cao nhất 165 nghìn đồng/lượt, 4,95 triệu đồng/tháng, hơn 13,36 triệu đồng/quý.

Từ năm 2037-2039, mức phí thấp nhất là 33 nghìn đồng/lượt, 990 nghìn đồng/tháng và hơn 2,67 triệu đồng/quý. Mức phí cao nhất 189 nghìn đồng/lượt, 5,67 triệu đồng/tháng, trên 15,3 triệu đồng/quý.

Từ năm 2040 trở về sau, mức phí thấp nhất là 37 nghìn đồng/lượt, 1,11 triệu đồng/tháng và gần 3 triệu đồng/quý. Mức phí cao nhất là 200 nghìn đồng/lượt, 6 triệu đồng/tháng, 16,2 triệu đồng/quý.