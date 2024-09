Giá vàng nhẫn tăng lên mốc lịch sử mới

TPO - Sáng nay (17/9), giá vàng nhẫn tăng mạnh lên mốc lịch sử 79,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn đứng im ở mức 80,5 triệu đồng/lượng. Giá USD ngân hàng tiếp tục giảm.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn 77,9 - 79,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua. Giá vàng nhẫn tròn được Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết 77,98 - 79,18 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được các ngân hàng và doanh nghiệp duy trì mức 78,5 - 80,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 2.583 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 77 triệu đồng/lượng, chưa kể thuế, phí.

Giá vàng nhẫn liên tục điều chỉnh theo giá vàng thế giới trong khi nhiều tuần nay, giá vàng miếng SJC đứng im vì chờ sự điều chỉnh từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, hiện giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 3,5 triệu đồng/lượng thay vì hơn 4 - 5 triệu đồng/lượng như cách đây hơn 1 tuần.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 17/9, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên niêm yết tỷ giá trung tâm 24.137 đồng/USD, giảm mạnh 35 đồng/USD so với sáng qua. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD quanh mức 24.350 - 24.720 đồng/USD mua vào - bán ra.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá USD tại ngân hàng này đã giảm khoảng 700 đồng, tương đương mức giảm 2,7%. Qua đó, thu hẹp mức mất giá của VND so với USD từ đầu năm đến nay còn 1,3% từ mức đỉnh điểm 4,3% ghi nhận vào tháng 6 và tháng 7.

Trên thị trường tự do, giá USD đang được các điểm thu mua ngoại tệ giao dịch tại 24.930 VND/USD ở chiều mua và 25.030 VND/USD ở chiều bán. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng xác lập cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn gần 1.000 đồng, tương đương giảm 3,8%.

Trong bối cảnh tỷ giá hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước đã có loạt chính sách điều hành mang tính nới lỏng. Cụ thể, nhà điều hành đã thông báo kể từ ngày 28/8, tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt từ 80% chỉ tiêu phân bổ đầu năm sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng dựa trên cơ sở điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng đó.

Trên kênh hoạt động thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chủ động ngừng phát hành trên kênh tín phiếu và giảm lãi suất trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) xuống còn 4,25%, nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng. Việc cắt giảm lãi suất này đã đảo ngược xu hướng các đợt tăng lãi suất trong nửa đầu năm 2024, khi cả lãi suất OMO và lãi suất tín phiếu đều được tăng lên 4,5% từ mức 4,0% và 3,9% tương ứng hồi đầu năm.