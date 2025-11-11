Du khách gặt lúa, bắt cua: 'Tuyệt vời hơn bất cứ tour nào tôi từng tham gia'

TPO - Loic Pesquerl cùng Antoine Habert - hai du khách người Pháp đã có những trải nghiệm thú vị như xuống đồng làm nông dân gặt lúa, cày ruộng hay ra biển bắt cua, mò ốc... khi đến du lịch trải nghiệm tại Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
Buổi sáng, trên cánh đồng rộng bát ngát thuộc thôn Hải Tiến, Đặc khu Cô Tô, cả hai anh Tây được người dân địa phương hướng dẫn cách dùng liềm gặt lúa và tỏ ra thú vị với trải nghiệm này. Bà Bùi Thị Phượng - người dân thôn Hải Tiến - chia sẻ: “Thấy các bạn nước ngoài xuống ruộng gặt, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui. Họ vụng về nhưng rất chăm chỉ, còn hỏi han cách làm sao cho đúng. Nhìn họ rất hào hứng khi được trải nghiệm làm nông dân”.
"Tôi và anh bạn đồng hành được người dân đảo hướng dẫn từ cách gặt lúa, bó lúa và gánh những bông lúa chín vàng về sân. Được trải nghiệm làm nông dân trên đảo Cô Tô thật tuyệt vời!", Antoine Habert chia sẻ.