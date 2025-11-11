Du khách gặt lúa, bắt cua: 'Tuyệt vời hơn bất cứ tour nào tôi từng tham gia'

TPO - Loic Pesquerl cùng Antoine Habert - hai du khách người Pháp đã có những trải nghiệm thú vị như xuống đồng làm nông dân gặt lúa, cày ruộng hay ra biển bắt cua, mò ốc... khi đến du lịch trải nghiệm tại Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.