Kinh tế

Google News

Du học an tâm với gói sản phẩm 'Một chạm kết nối - Gửi vạn yêu thương' của VietinBank

P.V

Trong hành trình học tập và trưởng thành nơi đất khách, du học sinh luôn cần một điểm tựa tài chính vững vàng và đúng lúc từ gia đình. Thấu hiểu nhu cầu đó, VietinBank triển khai gói sản phẩm du học “Một chạm kết nối - Gửi vạn yêu thương” với nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp phụ huynh dễ dàng hỗ trợ con em an tâm học tập, thu hẹp khoảng cách địa lý và giúp yêu thương luôn được gửi đi kịp thời.

chuyentienquocte-2025-manhinhdestop1280x1024px.jpg

Gửi gắm an tâm – Chỉ bằng một chạm

Với sản phẩm mua bán và chuyển tiền ngoại tệ online của VietinBank, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Không cần đến quầy giao dịch, không lo thời gian chờ đợi, việc hỗ trợ tài chính cho du học sinh giờ đây trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Ưu đãi vượt trội - Tối ưu chi phí

Đồng hành cùng phụ huynh trong từng giao dịch, VietinBank mang đến loạt ưu đãi thiết thực:

● Thứ 5 - Ngày vàng “0 phí”: Miễn phí chuyển tiền ngoại tệ vào Thứ Năm hàng tuần (*)

● Giảm từ 30% phí chuyển tiền ngoại tệ vào các ngày còn lại (*)

● Giảm đến 180 điểm tỷ giá khi mua & chuyển tiền ngoại tệ

● Tặng Tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng

● Ưu đãi lãi suất vay du học

● Vô vàn ưu đãi phí và quà tặng hấp dẫn của thẻ ghi nợ/tín dụng quốc tế

● Giao dịch trực tuyến 24/7 trên VietinBank iPay Mobile

Tiện ích ngân hàng số - Kết nối yêu thương không khoảng cách

“Một chạm kết nối - Gửi vạn yêu thương” là một trong những nỗ lực của VietinBank trong việc mang đến giải pháp tài chính hiện đại, hòa cùng xu thế số hóa dành cho khách hàng cá nhân. Đặc biệt, với các gia đình có du học sinh tại nước ngoài, mỗi giao dịch không chỉ đơn thuần là hỗ trợ tài chính mà còn là hành động tiếp sức đầy yêu thương, giúp các em vững tin vươn xa trên hành trình thu nhận tri thức.

Liên hệ Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ tham gia chương trình.

Tổng đài hỗ trợ: 1900 558 868/ Email: contact@vietinbank.vn

(*) Không bao gồm điện phí SWIFT, phí ngân hàng đại lý

P.V
#VietinBank

