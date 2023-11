Dự án lấp vùng đệm vịnh Hạ Long làm biệt thự, nhà liền kề: Chỉ sai phạm trong thi công?

TPO - Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu đề nghị Bộ TT&TT, Bộ Công an và Bộ VHTTDL nêu giải pháp bảo vệ cá nhân và tổ chức khi bị cộng đồng mạng bạo hành.

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs Wuhan Three Towns, vòng 4 Cúp C1 châu Á lúc 19h00 ngày 8/11, cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. Hà Nội FC sẽ quyết thắng Wuhan Three Towns không chỉ vì danh dự hay điểm số lịch sử, mà còn vì chính tình cảnh thê thảm hiện tại của họ.