Dự án đê biển gần 400 tỷ đồng chậm tiến độ vì doanh nghiệp vận tải 'nằm im'?

TPO - Dự án xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, được khởi công năm 2019, dự kiến hoàn thiện trong 25 tháng, nhưng tới nay đã gần 3 năm vẫn dang dở. Đại diện nhà thầu thi công cho rằng, do doanh nghiệp vận tải 'nằm im' nên không có vật liệu để thi công...

Dự án xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình do Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án gần 400 tỷ đồng, dự án có hơn 10 gói thầu, trong đó gói thầu số 2 "Thi công xây lắp và thiết bị” chiếm phần lớn khối lượng công việc, cũng như mức đầu tư của toàn bộ dự án.

Ngày 25/9/2019, Sở NN&PTNT Ninh Bình có Quyết định 431 về việc duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 2: Thi công xây lắp và thiết bị” thuộc Dự án xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4, Kim Sơn, Ninh Bình.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thuỷ lợi Mạnh Hùng và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi. Giá trúng thầu: 382.227.199.000 VND. Thời gian thực hiện hợp đồng 25 tháng.

Hứa hẹn khi Dự án xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4 khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ bảo vệ vùng bãi bồi ngoài đê Bình Minh 3 và quy hoạch thành khu nuôi, trồng thủy sản tập trung, mở rộng không gian, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác giãn dân, phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền vùng biển và hải đảo; bảo vệ an toàn cho nhân dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê; phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, cứu hộ đê điều khi có sự cố. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn ngổn ngang, ì ạch “tìm đường” về đích.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện nhà thầu thi công Dự án đê biển Bình Minh 4 cho rằng, trong 2 năm qua, ngoài giá xăng dầu tăng gấp 2 lần, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải, khiến giá cước đội lên nhiều lần. Chính vì thế, nhiều đơn vị, doanh nghiệp vận tải 'nằm im' nên không có vật liệu để thi công, vị đại diện nói.