DRH Clinic chuyển giao Mezopro, xu hướng trẻ hóa – xóa nám thế giới

Vừa qua, DRH Clinic – Derma Health Center vừa tổ chức sự kiện chuyển giao công nghệ trẻ hóa – xóa nám Mezopro. Với tác động toàn diện lên da, Mezopro được dự đoán sẽ trở thành xu hướng làm đẹp hiệu quả mới của người Việt!

Trong 8 năm hoạt động, DRH Clinic đã đầu tư 4 triệu đô cho hơn 25 công nghệ hiện đại như Picosure, Picosure Pro, Tempsure Envi, Revlite, Exciplex, Ultherapy, Bio Viora, LPS... Với sự nghiêm túc thực hiện mục tiêu, giờ đây DRH Clinic đã trở thành cái tên nhận được nhiều sự tin tưởng của bệnh nhân trong thăm khám và điều trị các bệnh lý về da. DRH tự hào khi đã mang đến hơn 1 triệu da khỏe đẹp bằng các công nghệ cao không xâm lấn. Hơn 500,000 lượt bệnh nhân điều trị nám thành công, còn lại là mụn, sẹo rỗ, lão hóa, các vấn đề về da như chàm, vảy nến, viêm da,… Trong đó có 30% bệnh nhân điều trị biến chứng, từ teo da, giãn mạch, bỏng rát, sẹo lồi, sẹo lõm,….

Tiếp tục định hướng mang những công nghệ không xâm lấn hàng đầu thế giới về cho người Việt, CEO Trương Ngọc Huy quyết định ký kết chuyển giao Mezopro gia nhập phòng khám, công nghệ được đánh giá là hiệu quả, tiết kiệm nhất hiện nay trong sạch nám – xóa nhăn – nâng cơ – trẻ hóa.

Chia sẻ về lý do, CEO Trương Ngọc Huy cho biết: “Không phải laser, không phải sóng âm, không phải lăn kim, Mezopro ứng dụng nhiệt đa vi điểm tinh khiết để giải quyết các vấn đề trên da chỉ sau 07 ngày. Đây cũng là công nghệ đầu tiên được giải Best Beauty Award 2023 của thế giới và được FDA Hoa Kỳ approved. Việc giảm thiểu tối đa các tổn thương trên da và hiệu quả vượt trội hơn so cả Thermage FLX, Ultherapy và các công nghệ khác chính là lý do chúng tôi mang Mezopro về Việt Nam.”

Mezopro sử dụng nhiệt tự nhiên để mở đường dẫn đưa dưỡng chất vào bên trong da, kích thích sản sinh collagen và elastin. Đây là công nghệ duy nhất trên thị trường hiện nay có thể giải quyết cùng lúc 4 vấn đề trên da. Chỉ sau 01 lần liệu trình, khoảng 7 ngày là bệnh nhân đã có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của làn da:

- Trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi, giảm nếp nhăn trên khuôn mặt và cổ, giúp da trở nên mềm mại và mịn màng hơn.

- Cải thiện tình trạng da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, bao gồm các vấn đề như nám, đốm đồi mồi và tàn nhang,

- Thu nhỏ kích thước lỗ chân lông bằng cách giúp da săn chắc và đàn hồi, từ đó giảm sự mở rộng của lỗ chân lông và làm da mịn màng hơn.

- Giảm sự tích tụ của dầu và tế bào chết trong lỗ chân lông, ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn và làm giảm sự xuất hiện của mụn trứng cá.

- Tăng cường dưỡng chất và oxy hóa cho da, giúp da trở nên mềm mại và sáng hơn.

Quá trình điều trị với Mezopro rất đơn giản và nhanh chóng. Trước khi tiến hành liệu trình, đội ngũ bác sĩ CKII – CKI của DRH sẽ tiến hành kiểm tra da để đưa ra xác định các thông số phù hợp cho từng vùng. Sau đó, bác sĩ sẽ sử dụng Mezopro để tiến hành điều trị. Chỉ mất từ 20 đến 30 phút cho mỗi lần, sau khi hoàn tất thì bệnh nhân có thể trở lại hoạt động bình thường ngay lập tức, không cần nghỉ ngơi hay hồi phục.

Là công nghệ làm đẹp có những đột phá mới nhất, Mezopro được dự đoán trở thành xu hướng làm đẹp mới thời gian tới. DRH Clinic tự tin là đơn vị tiên phong tại thị trường Việt Nam, chuyển giao và ứng dụng Mezopro điều trị thành công cho hàng ngàn lượt bệnh nhân, giúp họ có lại làn da khỏe đẹp trước các tác động của thời gian.

