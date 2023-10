Đồng Nai truy tìm, xử phạt nhiều trường hợp lái xe máy bằng chân

TPO - Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã xác minh làm rõ và xử phạt hành chính thanh niên điều khiển xe máy bằng chân được ghi hình đưa lên mạng xã hội

Ngày 15/10, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã lập biên bản tạm giữ xe máy và xử phạt vi phạm hành chính đối với thanh niên dùng chân điều khiển xe máy gây xôn xao mạng xã hội vài ngày qua.

Theo đó, chiều 14/10, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Biên Hòa, đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Tâm, (18 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa) số tiền 9 triệu đồng với các lỗi vi phạm: Điều khiển xe mô tô không đội nón bảo hiểm (phạt 500.000 đồng); không giấy phép lái xe (phạt 1.500.000 đồng) và dùng chân điều khiển xe mô tô (phạt 7.000.000 đồng).

Ngoài ra, Công an TP Biên Hòa còn quyết định xử phạt bổ sung số tiền 1.400.000 đồng đối với chủ phương tiện vì giao xe cho người không có giấy phép lái xe.

Trước đó vào ngày 13/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thanh niên không đội nón bảo hiểm, dùng chân phải điều khiển xe máy biển số 60F2-931.36 trên đường Hà Huy Giáp (TP Biên Hòa).

Qua điều tra, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Biên Hòa xác định Tâm thực hiện hành vi vi phạm vào lúc 3h30 ngày 11/10. Tâm điều khiển xe mô tô trên đường Hà Huy Giáp, khi đến đoạn thuộc phường Quyết Thắng (TP Biên Hòa) thanh niên này đã dùng chân phải gác lên tay lái để điều khiển xe máy. Một người bạn của Tâm chạy xe máy bên cạnh dùng điện thoại quay clip và đăng lên lên trang cá nhân

Tại cơ quan công an, thanh niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua test nhanh ma túy, Công an TP Biên Hòa xác định Tâm dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra, xác minh một clip khác ghi hình ảnh thanh niên khác dùng hai chân điều khiểu xe máy trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tân Hoà, (TP Biên Hoà), sau đó đăng lên mạng xã hội.

Đáng chú ý cả hai người ngồi trên xe máy đều không đội nón bảo hiểm và chạy xe vào ban đêm, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.