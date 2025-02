Đóng dải phân cách và cấm xe rẽ phải tại nhiều nút giao thông ở Hà Nội

TPO - Để giảm xung đột gây ùn tắc giao thông, Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo tổ chức lại giao thông trong đó có đóng dải phân cách và cấm xe rẽ phải trên một số tuyến đường, nút giao thông.

Thông báo của Sở GTVT Hà Nội nêu rõ, căn cứ kết quả việc kiểm tra, thống nhất công tác về tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường, nút giao thông trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Sở GTVT thực hiện việc tổ chức giao thông trên một số tuyến đường, nút giao thông trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tại nút giao Trần Hữu Dực - Nguyễn Văn Giáp: Sở GTVT thực hiện việc đóng điểm mở dải phân cách giữa trên đường Trần Hữu Dực tại nút giao Trần Hữu Dực - Nguyễn Văn Giáp.

Khi nút giao được đóng dải phân cách giữa, các phương tiện trên đường Trần Hữu Dực muốn rẽ trái vào Nguyễn Văn Giáp đi thẳng quay đầu tại hai điểm mở, gồm đoạn trước chung cư Florence 28 Trần Hữu Dực và đoạn tại nút đèn tín hiệu giao thông phố Trịnh Văn Bô - Phúc Diễn.

Tại nút giao Trịnh Văn Bô - Phúc Diễn, cho phép các phương tiện xe máy, xe thô sơ được phép rẽ phải liên tục từ phố Phúc Diễn đi Trịnh Văn Bô.

Thời gian thực hiện phương án này bắt đầu từ thứ sáu ngày 28/02/2025.

Ở nút giao Lê Đức Thọ - Tân Mỹ, thực hiện điều chỉnh đảo tròn tại nút, cấm các phương tiện đi thẳng và rẽ trái trên đường Tân Mỹ vào nút; tại đây sẽ tạo hai điểm mở quay đầu một chiều tại nút cho các phương tiện quay đầu trên đường Lê Đức Thọ.

Khi thực hiện phân luồng, tổ chức giao thông theo phương án trên, phương tiện từ Lê Đức Thọ rẽ trái vào Tân Mỹ và Tân Mỹ kéo dài sẽ đi thẳng và quay đầu tại đảo vòng xuyến tại đoạn trước Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao và khu vực đảo vòng xuyến trước liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ thứ bảy ngày 8/3/2025.

Sở GTVT Hà Nội giao Thanh tra sở bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông theo phương án tổ chức giao thông.

Tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Đề nghị Phòng CSGT - Công an Thành phố và Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.