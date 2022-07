Đối tượng bị nghi bắt cóc trẻ em trong tiệc cưới khai gì với công an?

TPO - Tối 3/7, mạng xã hội xôn xao trước thông tin vụ bắt cóc trẻ em trong tiệc cưới. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hải khai đang đột nhập tiệc cưới để trộm cắp tài sản thì lại bị tình nghi bắt cóc trẻ em.

Trưa 4/7, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh, TPHCM đã có báo cáo liên quan đến vụ việc xảy ra tại nhà hàng A.P, phường 13.

Trước đó vào tối 3/7, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về vụ bắt cóc trẻ em trong tiệc cưới xảy ra ở nhà hàng này.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã khẳng định không có việc bắt cóc trẻ em như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, báo cáo từ Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội quận Bình Thạnh cho thấy, khoảng 20h30 ngày 2/7, anh N.H.T (Sinh năm 1991, ngụ quận Bình Tân) đang ngồi ăn tại nhà hàng Aqua Palace (phường 13, quận Bình Thạnh) thì thấy một người đàn ông đang nắm tay con mình kéo đi. Con của anh T hét lên thì người đàn ông vội vã bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, thấy người đàn ông này quay lại, anh T nhờ bảo vệ nhà hàng giữ người đàn ông lại và báo công an phường.

Tại công an phường 13, người đàn ông này khai tên là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1979, quê Hà Tĩnh, hiện trú tại quận Tân Phú). Kiểm tra túi xách của đối tượng Hải, cơ quan chức năng phát hiện bên trong có 1 điện thoại iphone 6 plus và 1 điện thoại iphone 13 pro màu vàng.

Đối tượng Hải khai chiếc điện thoại iphone 6 plus là của mình sử dụng, còn điện thoại iphone 13 pro là điện thoại đối tượng này đã trộm cắp của một người phụ nữ trong tiệc cưới tại nhà hàng Emerald (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) vào tối cùng ngày.

Nguyễn Văn Hải cho biết, sau khi trộm điện thoại của người phụ nữ ở TP Thủ Đức, đối tượng này di chuyển đến nhà hàng Aqua Palace và chỉ chơi với con của anh N.H.T để thuận lợi trong việc trà trộn vào làm khách của tiệc cưới nhằm mục đích trộm cắp tài sản, không có ý định bắt cóc.

Qua tra cứu nhanh của cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Văn Hải từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường 13 đang phối hợp Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Bình Thạnh hoàn tất hồ sơ để bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an TP Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.