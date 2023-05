Đội bóng châu Á gây ấn tượng ở giải U20 Thế giới

TPO - Nhà đương kim vô địch U20 châu Á, Uzbekistan, tiếp tục thể hiện phong độ tốt. Họ vừa chính thức đoạt vé sau trận đấu vào rạng sáng nay.

Trong trận cuối cùng vòng bảng, Uzbekistan đã đánh bại Guatemala 2 bàn không gỡ, chính thức vào vòng 1/8. Trước đối thủ yếu nhất bảng, Uzbekistan không khó khăn để ghi 2 bàn thắng trong 20 phút đầu. Lợi thế này giúp họ thi đấu ung dung và về đích bằng thắng lợi an toàn 2-0.

Sau 3 lượt đấu, Uzbekistan có cùng 4 điểm với New Zealand nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng (+1 so với -4). New Zealand vẫn còn hy vọng bởi tại World Cup U20, 4 đội thứ ba xuất sắc nhất cũng được vào vòng trong.

Uzbekistan cùng với Argentina, Mỹ, Ecuador, Colombia, Nigeria, Anh... là những đội sớm giành quyền vào vòng 1/8. Trong số 4 đội châu Á giành quyền tham dự Cúp thế giới, họ là đội đoạt vé đi tiếp nhanh nhất. Các đại diện khác gồm Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn bỏ ngỏ cơ hội, còn Iraq đã chính thức bị loại. So với Italia, Pháp, Uruguay, Brazil... thành tích của Uzbekistan cũng ấn tượng hơn nhiều.

Sau chức vô địch châu Á đầy thuyết phục, những gì Uzbekistan thể hiện trên đất Argentina tiếp tục cho thấy sự phát triển vượt bậc của nền bóng đá này. Họ sở hữu những cầu thủ tấn công xuất sắc, bên cạnh đó là lối đá hiện đại, nhanh và rất trực diện.

Trước đội chủ nhà Argentina vượt trội, Uzbekistan đã tạo ra vô vàn khó khăn cho đối thủ. Thậm chí họ là đội ghi bàn trước. Kết quả thua 1-2 cho thấy khác biệt về trình độ giữa Uzbekistan và Argentina là không lớn. Tại vòng trong, Uzbekistan hoàn toàn có cơ hội làm nên bất ngờ vì đối thủ của họ cũng chỉ là Nhật Bản, Senegal hoặc Israel.