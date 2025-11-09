Độc đáo đam mê nuôi Bò sát của giới trẻ: Yêu rắn, thằn lằn như người thân trong gia đình

SVO - Rắn, thằn lằn... được coi như thành viên trong gia đình, được cưu mang khi khuyết tật và thậm chí là hoả táng, làm lễ cầu siêu khi qua đời. Đó là những góc nhìn nhân văn ít biết về thú chơi bò sát, một đam mê được người tiên phong coi là "sứ mệnh" bảo tồn động vật và bảo vệ môi trường. Tại Hà Nội, cộng đồng nuôi Bò sát thu hút hàng ngàn thành viên, chủ yếu là các bạn trẻ.
20 năm truyền lửa cho đam mê "Bò sát"
Studio của anh Nghĩa hiện đang chăm sóc, nhân giống nhiều loài động vật khác nhau như rắn, kỳ nhông, kỳ đà, nhện.. Anh cho biết, đây phần lớn là các 'thú ngoại' (exotic pets). Anh giải thích, đây là những động vật đã được phép thương mại toàn cầu. Việc này giúp cho việc chia sẻ kiến thức và đam mê không bị vướng các rào cản pháp lý về động vật hoang dã.
Bén duyên với bò sát từ những con thằn lằn nhỏ mà bố mang về khi còn thơ ấu, tình yêu động vật của anh Nguyễn Minh Nghĩa lớn dần theo năm tháng và hiện nay, anh cho rằng việc chăm sóc, bảo tồn động vật bò sát là "sứ mệnh" của mình.
Việc thành lập kênh OEG Animals xuất phát từ chính đam mê, nhưng được anh Nghĩa định hình với một sứ mệnh và giá trị rõ ràng. Mục đích chính của kênh là chia sẻ đam mê và truyền cảm hứng về tình yêu động vật. Anh Nghĩa nhấn mạnh, kênh muốn chia sẻ cho các bạn trẻ tình yêu thiên nhiên, sự gần gũi với động vật, từ đó hướng đến mục tiêu lớn hơn là bảo vệ môi trường. Anh cũng kỳ vọng kênh sẽ giúp mọi người hiểu đúng và hiểu đủ hơn về thú chơi bò sát. Quá trình sản xuất nội dung vô cùng kỳ công bởi ngay ở khâu "chuẩn bị nguyên liệu" đã mất nhiều năm. Anh Nghĩa tiết lộ, để có được những thước phim tư liệu, đội ngũ đã phải chuẩn bị từ trước đó rất nhiều, có khi mất "cỡ hàng chục năm". Anh giải thích: "Để lên một video anh phải chuẩn bị nhiều năm... nuôi từ một con bé đến lúc nó trưởng thành. Rồi trưởng thành đến lúc ghép, phối... ấp trứng". Quá trình này rất mất thời gian, nhất là khi "mỗi một con mỗi một mùa nó chỉ đẻ được đúng một lứa".
Về kỳ vọng tương lai, anh Nghĩa ấp ủ dự định phát triển OEG Animals vượt ra khỏi một kênh nội dung, hướng tới xây dựng một "quần thể liên hợp" gồm khu chăn nuôi, khu trồng trọt và khu tương tác các kỹ năng cho giới trẻ. Tham vọng lớn nhất của anh là có thể nhân giống, bảo tồn tất cả các loài bò sát ở Việt Nam, góp phần gìn giữ nguồn gen các loài bản địa đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Thực tế, hằng năm, OEG Animals vẫn nhận nuôi, tái thả một số dòng Bò sát bản địa.
Nuôi cả đàn chưa tới 50 nghìn đồng/tháng, sinh viên dễ tiếp cận
Không chỉ đặt tên và thấu hiểu tính cách từng con, anh Minh còn gắn bó với chúng như người thân. Khi "Cam", chú rồng Úc hơn 8 năm tuổi bị mất, anh đã mang đi hoả táng và làm lễ cầu siêu. Hiện anh chăm sóc "Quýt", vốn là "bạn gái" của Cam, như một cách níu giữ ký ức.