Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Độc đáo đam mê nuôi Bò sát của giới trẻ: Yêu rắn, thằn lằn như người thân trong gia đình

Lê Vượng - Mỹ Thực
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Rắn, thằn lằn... được coi như thành viên trong gia đình, được cưu mang khi khuyết tật và thậm chí là hoả táng, làm lễ cầu siêu khi qua đời. Đó là những góc nhìn nhân văn ít biết về thú chơi bò sát, một đam mê được người tiên phong coi là "sứ mệnh" bảo tồn động vật và bảo vệ môi trường. Tại Hà Nội, cộng đồng nuôi Bò sát thu hút hàng ngàn thành viên, chủ yếu là các bạn trẻ.

20 năm truyền lửa cho đam mê "Bò sát"

nuoi-dong-vat-bo-sat-5.jpg
Với hơn 20 năm kinh nghiệm, anh Nguyễn Minh Nghĩa là một trong những người tiên phong của cộng đồng nuôi bò sát. Anh là người sáng lập Hội Bò sát Hà Nội vào năm 2010 (hiện thu hút hàng chục ngàn thành viên) đồng thời cùng các cộng sự sáng lập kênh truyền thông OEG Animals với mục tiêu phổ biến kiến thức, lan toả tình yêu động vật và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
nuoi-dong-vat-bo-sat-2-4495.jpg
nuoi-dong-vat-bo-sat-14.jpg
﻿nuoi-dong-vat-bo-sat-15.jpg
nuoi-dong-vat-bo-sat-7.jpg
Studio của anh Nghĩa hiện đang chăm sóc, nhân giống nhiều loài động vật khác nhau như rắn, kỳ nhông, kỳ đà, nhện.. Anh cho biết, đây phần lớn là các 'thú ngoại' (exotic pets). Anh giải thích, đây là những động vật đã được phép thương mại toàn cầu. Việc này giúp cho việc chia sẻ kiến thức và đam mê không bị vướng các rào cản pháp lý về động vật hoang dã.
nuoi-dong-vat-bo-sat-4.jpg
nuoi-dong-vat-bo-sat-12.jpg
Bén duyên với bò sát từ những con thằn lằn nhỏ mà bố mang về khi còn thơ ấu, tình yêu động vật của anh Nguyễn Minh Nghĩa lớn dần theo năm tháng và hiện nay, anh cho rằng việc chăm sóc, bảo tồn động vật bò sát là "sứ mệnh" của mình.
nuoi-dong-vat-bo-sat-6.jpg﻿
nuoi-dong-vat-bo-sat-3.jpg
nuoi-dong-vat-bo-sat-8.jpg
Việc thành lập kênh OEG Animals xuất phát từ chính đam mê, nhưng được anh Nghĩa định hình với một sứ mệnh và giá trị rõ ràng. Mục đích chính của kênh là chia sẻ đam mê và truyền cảm hứng về tình yêu động vật. Anh Nghĩa nhấn mạnh, kênh muốn chia sẻ cho các bạn trẻ tình yêu thiên nhiên, sự gần gũi với động vật, từ đó hướng đến mục tiêu lớn hơn là bảo vệ môi trường. Anh cũng kỳ vọng kênh sẽ giúp mọi người hiểu đúng và hiểu đủ hơn về thú chơi bò sát. Quá trình sản xuất nội dung vô cùng kỳ công bởi ngay ở khâu "chuẩn bị nguyên liệu" đã mất nhiều năm. Anh Nghĩa tiết lộ, để có được những thước phim tư liệu, đội ngũ đã phải chuẩn bị từ trước đó rất nhiều, có khi mất "cỡ hàng chục năm". Anh giải thích: "Để lên một video anh phải chuẩn bị nhiều năm... nuôi từ một con bé đến lúc nó trưởng thành. Rồi trưởng thành đến lúc ghép, phối... ấp trứng". Quá trình này rất mất thời gian, nhất là khi "mỗi một con mỗi một mùa nó chỉ đẻ được đúng một lứa".
nuoi-dong-vat-bo-sat-2-3.jpg
nuoi-dong-vat-bo-sat-10.jpg
nuoi-dong-vat-bo-sat-11.jpg
Về kỳ vọng tương lai, anh Nghĩa ấp ủ dự định phát triển OEG Animals vượt ra khỏi một kênh nội dung, hướng tới xây dựng một "quần thể liên hợp" gồm khu chăn nuôi, khu trồng trọt và khu tương tác các kỹ năng cho giới trẻ. Tham vọng lớn nhất của anh là có thể nhân giống, bảo tồn tất cả các loài bò sát ở Việt Nam, góp phần gìn giữ nguồn gen các loài bản địa đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Thực tế, hằng năm, OEG Animals vẫn nhận nuôi, tái thả một số dòng Bò sát bản địa.

Nuôi cả đàn chưa tới 50 nghìn đồng/tháng, sinh viên dễ tiếp cận

nuoi-dong-vat-bo-sat-2-8.jpg
Là một hoạ sĩ trẻ tại Hà Nội, anh Hoàng Anh Minh có gần 10 năm kinh nghiệm nuôi bò sát. Anh coi mỗi con vật là một thành viên trong gia đình. Anh chia sẻ: "Các em đều có tên riêng và anh nắm rõ tính cách của từng đứa".
nuoi-dong-vat-bo-sat-2-10.jpg
Ở một góc nhỏ trong phòng, anh Minh thiết kế không gian riêng cho các thành viên "trong gia đình".
nuoi-dong-vat-bo-sat-2-12.jpg
nuoi-dong-vat-bo-sat-2-13.jpg
nuoi-dong-vat-bo-sat-2-14.jpg
Không chỉ đặt tên và thấu hiểu tính cách từng con, anh Minh còn gắn bó với chúng như người thân. Khi "Cam", chú rồng Úc hơn 8 năm tuổi bị mất, anh đã mang đi hoả táng và làm lễ cầu siêu. Hiện anh chăm sóc "Quýt", vốn là "bạn gái" của Cam, như một cách níu giữ ký ức.
nuoi-dong-vat-bo-sat-2-5.jpg
Anh cũng từng cưu mang "Nghệ", một chú tắc kè sa mạc bị khuyết tật bẩm sinh, cứu nó khỏi việc bị biến thành thức ăn cho con vật khác.
nuoi-dong-vat-bo-sat-2-15.jpg
Trái với suy nghĩ thông thường, anh Minh khẳng định đây là "thú nuôi ít tiền nhất". Anh tiết lộ chi phí thức ăn cho toàn bộ thú cưng của mình chỉ khoảng 50 nghìn đồng/tháng, rất phù hợp với sinh viên. "Mỗi tuần mình mua thức ăn cho các em hết 10 nghìn đồng là dế và một số rau củ," anh kể.
nuoi-dong-vat-bo-sat-2-7.jpg
Với người mới, anh gợi ý rắn ngô (Corn Snake) vì độ hiền lành tuyệt đối, "tỉ lệ cắn 0%" và cực kỳ dễ chăm sóc. Anh cũng chia sẻ rằng các loài bò sát này rất sạch sẽ, chiếm ít không gian, không lây truyền bệnh sang người.
nuoi-dong-vat-bo-sat.jpg
Với những người mới bắt đầu, anh Nguyễn Minh Nghĩa đưa ra lời khuyên cốt lõi là phải có trách nhiệm và kiến thức. Anh nhấn mạnh, người chơi bắt buộc phải đọc tài liệu thật kỹ về loài mình định nuôi, đừng nuôi theo phong trào. Một cảnh báo đặc biệt quan trọng được anh đưa ra là: "Tuyệt đối là không chơi những con có độc, việc này rất nguy hiểm, không chỉ cho tính mạng bản thân mà đôi khi là nguy hiểm đến cả một cộng đồng." Thông điệp nhiều năm anh Nghĩa muốn lan toả đến các bạn trẻ là: "Khi tình yêu vượt qua được ranh giới của sự sợ hãi thì những con vật bạn nuôi không chỉ là thú cưng đơn thuần, nó là gia đình". Anh Nghĩa cho biết thêm, hằng tháng, Hội Bò sát Hà Nội thường tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu. Tại Hà Nội, hội có hàng nghìn thành viên là các bạn trẻ đam mê, yêu quý động vật.

Ảnh: Lê Vượng - Mỹ Thực

Lê Vượng - Mỹ Thực
#Đam mê nuôi bò sát của giới trẻ #Bảo tồn và nhân đạo động vật #Cộng đồng yêu thú cưng độc đáo #Ý thức trách nhiệm trong chơi bò sát #Hình thành và phát triển cộng đồng nuôi bò sát Hà Nội #Chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng yêu thiên nhiên #Chi phí chăm sóc thú cưng hợp lý cho sinh viên #Phát triển mô hình liên hợp bảo tồn đa dạng sinh học #Tác động của thú chơi bò sát đến nhận thức bảo vệ môi trường #Nguy cơ và cảnh báo khi nuôi động vật có độc

Xem thêm

Cùng chuyên mục