Độc đáo đam mê nuôi Bò sát của giới trẻ: Yêu rắn, thằn lằn như người thân trong gia đình

SVO - Rắn, thằn lằn... được coi như thành viên trong gia đình, được cưu mang khi khuyết tật và thậm chí là hoả táng, làm lễ cầu siêu khi qua đời. Đó là những góc nhìn nhân văn ít biết về thú chơi bò sát, một đam mê được người tiên phong coi là "sứ mệnh" bảo tồn động vật và bảo vệ môi trường. Tại Hà Nội, cộng đồng nuôi Bò sát thu hút hàng ngàn thành viên, chủ yếu là các bạn trẻ.