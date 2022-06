Doanh nghiệp trả lại đất dự án nghỉ dưỡng 5 sao tại đảo Hòn Thị - Khánh Hoà

TPO - Khatoco đã trả lại đất dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại Hòn Thị và Hòn Sầm trên cụm đảo Hòn Thị vì khó khăn trong thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai.

Ngày 1/6, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có quyết định điều chỉnh quyết định số 1915 (năm 2021) với nội dung thu hồi đất do Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) quản lý tại cụm đảo Hòn Thị thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa.

Trước đó, vào năm 2021, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký quyết định 1915 về việc thu hồi đất do Khatoco quản lý tại xã Ninh Ích. Quyết định thu hồi trên căn cứ văn bản đề nghị giao trả cụm đảo Hòn Thị của Khatoco ký tháng 6/2020 và theo đề nghị của Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa.

Theo quyết định 1915, tỉnh Khánh Hòa thu hồi 286 ha đất do Khatoco quản lý tại cụm đảo Hòn Thị - Đầm Nha Phu. Diện tích đất kể trên đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 369 năm 1988 (đến nay hơn 30 năm). Vị trí, ranh giới khu đất gồm các đảo: Hòn Thị (238 ha), Hòn Lăng (14 ha), Hòn Sầm (11 ha), Hòn Giữa (15 ha) và Hòn Nưa (8 ha) thuộc khu vực đầm Nha Phu, xã Ninh Ích. Lý do thu hồi đất là do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

Sau khi ban hành văn bản thu hồi đất đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã có điều chỉnh một số nội dung trong quyết định 1915. Tỉnh Khánh Hoà quyết định thu hồi 286ha đất tại cụm đảo Hòn Thị để giao cho UBND xã Ninh Ích quản lý đảo Hòn Nưa (8 ha) thuộc xã Ninh Ích và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý các đảo gồm: Hòn Thị (238 ha), Hòn Lăng (14 ha), Hòn Sầm (11 ha), Hòn Giữa (15 ha).”

Ông Nguyễn Tiến Lưu - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Trước đây tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định bàn giao 5 đảo thuộc cụm đảo Hòn Thị cho Trung tâm quản lý. Tuy nhiên, thực tế hiện có 1/5 đảo là có dân sinh sống (từ khoảng năm 1980). Từ thực tế này, tỉnh đã điều chỉnh quyết định thu hồi theo hướng giao cho địa phương quản lý 1 đảo và 4 đảo còn lại giao cho trung tâm quản lý.