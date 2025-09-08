Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Doanh nghiệp hạ giá mua vào vàng SJC

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (8/9), một số doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm giá mua vào vàng miếng SJC. Nhiều chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134 - 135,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với sáng qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn niêm yết quanh mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm trên thị trường tự do.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC lại có những diễn biến bất ngờ. Giá bán ra vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, còn 137 triệu đồng/lượng. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, giá vàng miếng SJC giảm mạnh.

Theo giới phân tích, các cửa hàng vàng đã chủ động hạ giá mua - bán vàng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường vàng. Dự báo của giới phân tích, giá vàng trong nước có thể tiếp tục đi xuống trong vài ngày tới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết ở 3.590 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với sáng qua và tăng 141 USD so với tuần trước. Giá vàng thế giới lên mức cao nhất từ trước tới nay, tác động tới đà tăng của giá vàng trong nước.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.248 đồng/USD. Tại nhiều ngân hàng, giá bán ra đồng USD đều ghi nhận ở mức cao, hiện chạm kịch trần Ngân hàng Nhà nước cho phép 26.510 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mốc 26.915 - 27.015 đồng/USD, tăng 115 đồng so với hôm qua. Đây là mức giá USD cao chưa từng có được ghi nhận trên thị trường tự do.

Ngọc Mai
