Doanh nghiệp đua nhau lấn sân làm khu công nghiệp

TPO - Bất động sản công nghiệp đang chứng kiến sự sôi động, khi ngay trong quý đầu năm đã có hàng loạt dự án được công bố, cam kết đầu tư. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp "bẻ lái", lấn sân sang mảng bất động sản công nghiệp với kỳ vọng mang lại nguồn lợi nhuận lớn.

Nhiều doanh nghiệp lấn sân

Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển Khu công nghiệp Đô thị Đại An cùng với các nhà đầu tư Ấn Độ đã ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án thành phố công viên dược phẩm quốc tế tại Hải Dương với quy mô 960 ha, tổng mức đầu tư từ 10-12 tỷ USD.

Một ông lớn khác là VSIP Group sẽ khởi công khu công nghiệp VSIP III trong tháng 3 này, trên diện tích khoảng 1.000ha tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư 6.407 tỷ đồng.

Các công ty trong nước cũng công bố đầu tư các dự án mới như Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes mới đây đã đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án cụm công nghiệp số 1 (75 ha) và 2 (68 ha) tại TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Hồi tháng 8/2020, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã thành lập công ty con là Công ty CP Đầu tư và phát triển khu công nghiệp Phát Đạt (PDI) với vốn điều lệ hiện nay 3.000 tỷ đồng.

Phát Đạt cũng định hướng đây sẽ là một trong những trụ cột chính của tập đoàn, đóng góp lớn trong cơ cấu doanh thu, mang lại nguồn thu và lợi nhuận ổn định lâu dài.

Dù là “tay chơi mới” trên thị trường bất động sản công nghiệp nhưng chỉ hai năm sau khi được thành lập, PDI đã công bố hàng loạt dự án đình đám. Lớn nhất là Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phát Đạt-Dung Quất ở Quảng Ngãi với quy mô 1.152 ha, dự kiến khởi công năm 2023. Tiếp đến là dự án các khu công nghiệp ở Đồng Tháp với quy mô 1.000 ha dự kiến khởi công năm 2024.

PDI đang xúc tiến đầu tư dự án Kho bãi tổng hợp dịch vụ logistics Tài Tiến ở Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô 24 ha, đang trong giai đoạn triển khai xây dựng và dự án Cụm công nghiệp Hàm Ninh tại Phú Quốc với quy mô 59ha, dự kiến khởi công năm 2023.

Khác với những mô hình khu công nghiệp truyền thống, các dự án của PDI sẽ được xây dựng theo hướng 70% diện tích dành cho kho xưởng, 30% cho hạ tầng đô thị và dịch vụ hiện đại, đáp ứng tiện ích cho nhu cầu sinh sống, làm việc của nguồn nhân lực tương ứng tại khu công nghiệp và cộng đồng cư dân xung quanh.

Công ty DRH Holdings cũng chủ yếu được biết đến ở phân khúc nhà ở nhưng cũng không đứng ngoài cuộc. Cụ thể, theo ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT DRH Holdings cho biết, tiếp tục đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp thông qua các công ty con và công ty liên kết. Nguồn thu nhập từ bất động sản công nghiệp chưa dù đóng góp nhiều trong cơ cấu lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2022-2025.

Về dài hạn, ông Đạt cho rằng đây sẽ là mảng kinh doanh mang lại nguồn lợi nhuận vượt trội cho công ty trong nhiều năm sau nhờ nhu cầu phát triển công nghiệp khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Do đó, từ nay đến 2025 sẽ là thời gian DRH Holdings chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng này.



Kỳ vọng "bứt tốc"

Theo các chuyên gia, nhiều nhà đầu tư đang đổ xô đầu tư bất động sản công nghiệp do giá cho thuê cao, những dự án hiện tại có tỷ lệ lấp đầy lớn. Chẳng hạn, Long An chào đón dự án đầu tư mới với phần vốn góp của nhà đầu tư Nhật Bản trị giá 35 triệu USD vào Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 tại Khu công nghiệp Long Hậu 3. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn gia tăng, lần lượt đạt mức 90% và 86%. Tại Long An, giá đất cho thuê đạt 117 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá thuê nhà xưởng xây sẵn đạt mức 4,7USD/m2, tăng 4,9% so với năm trước, với đà tăng được ghi nhận mạnh mẽ.

Tập đoàn framas là nhà sản xuất máy ép phun hàng đầu của Đức vừa thuê khu nhà xưởng xây sẵn rộng 20.000m2 tại Khu công nghiệp KTG Industrial Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai. Hợp đồng Tập đoàn framas thuê với thời hạn 10 năm.

Lý giải về việc bất động sản công nghiệp đang rất nhộn nhịp, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, có nhiều lý do tạo nên sự hấp dẫn của ngành bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể, đất công nghiệp ở nước ta có mức giá tương đối hợp lý, có nhiều nhà phát triển bất động sản uy tín cùng với chính sách pháp lý phù hợp.

Ngoài ra, có thể kể đến các yếu tố thuận lợi khác như dân cư, dân số lao động, chi phí nhân công, mạng lưới giao thông thuận tiện và khả năng tiếp cận các cảng và sân bay quốc tế, nhằm phục vụ việc xuất nhập khẩu thành phẩm và sản phẩm. Việc hoạch định chính sách một cách đúng đắn từ cấp trung ương đến địa phương cũng tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam.

Ông Matthew Powell kỳ vọng, quyết định mở cửa đường bay vào ngày 15/3 sẽ giúp các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp cận dự án khu công nghiệp tại Việt Nam dễ dàng hơn. Kéo theo đó là sự bùng nổ trong vốn đầu tư nước ngoài với nhiều dự án mới được ký kết, đặc biệt là các nhà máy sản xuất và hậu cần kho bãi trong những tháng sắp tới. Điều này sẽ tạo bước tiến lớn cho đà tăng trưởng của phân khúc này trong năm 2022.