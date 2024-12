Doanh nghiệp bày cách đưa hàng vào siêu thị, tăng độ tin dùng cho hàng Việt

TPO - Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc Quản trị chiến lược Nguồn nhân lực, Truyền thông và Đối ngoại AEON Việt Nam cho biết, theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương về triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp biết đến chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”. Hàng Việt hiện chiếm trên 85% hàng hóa tại các kênh phân phối hiện đại.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc Quản trị chiến lược Nguồn nhân lực, Truyền thông và Đối ngoại AEON Việt Nam cho biết, tỷ lệ hàng Việt trong hệ thống bán lẻ của AEON Việt Nam không ngừng gia tăng trong các năm qua và hiện nay chiếm hơn 85% tổng số mặt hàng, riêng mặt hàng tươi sống đạt tới 95%.

Những kết quả này khẳng định cam kết mạnh mẽ của AEON trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt, chung tay thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nội địa, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung. Cùng với việc tỷ lệ hàng Việt ngày càng gia tăng trong hệ thống siêu thị, trong những năm gần đây, các sản phẩm của Việt Nam đã được cải tiến về mẫu mã, chất lượng, tiến bộ hơn rất nhiều so với trước, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển thêm.

“Hàng Việt Nam được ghi nhận có chất lượng tốt, giá thành hợp lý, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt cá,... Đồng thời, mẫu mã, bao bì, chất lượng đã được cải tiến hơn rất nhiều so với trước”, bà Huệ nhấn mạnh.

Để hỗ trợ hàng Việt tăng độ nhận diện, mở rộng thị trường, theo bà Huệ, AEON Việt Nam luôn theo đuổi sứ mệnh của nhà bán lẻ, cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cho khách hàng. Với việc đặt ưu tiên hàng đầu là “sự an toàn” của khách hàng, mang đến sự an tâm “chỉ AEON mới có thể đáp ứng được”, vì thế, AEON tìm kiếm các đối tác kinh doanh cũng đặt “sự an toàn” và “sự an tâm” của khách hàng là ưu tiên cao nhất.

AEON Việt Nam cũng đưa ra 6 yêu cầu cơ bản mà nhà cung cấp cần đáp ứng: Không có điều tiếng về chất lượng sản phẩm; Có đầy đủ giấy phép, chứng nhận theo quy định Việt Nam; Điều kiện vận chuyển, thùng chứa sản phẩm phù hợp với yêu cầu sản phẩm; Tuân thủ quy định Việt Nam về nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn; Tuân thủ quy định Việt Nam về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc kháng sinh, phụ gia thực phẩm và có truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

“Các doanh nghiệp Việt khi đưa hàng vào AEON cần lưu ý một số điểm như, cần phải có hệ thống quản lý chất lượng bài bản, thực hiện truy xuất nguồn gốc nhanh, chính xác, hiểu rõ quy định hiện hành để triển khai áp dụng đúng, và luôn luôn cập nhật để bắt kịp xu thế, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”, đại diện AEON Việt Nam lưu ý.

Bà Huệ cũng cho hay, triết lý kinh doanh của AEON không chỉ tập trung vào việc mở rộng kinh doanh đơn thuần mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái, mang lại giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan, bao gồm các nhà cung cấp và nhà sản xuất địa phương.

“Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp địa phương, cùng nhau phát triển vì sự thịnh vượng chung, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trong hệ thống bán lẻ của mình. Chúng tôi cũng đang tiếp tục thảo luận với đội ngũ nhân sự liên quan tại các nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nhãn hàng riêng TOPVALU sản xuất tại Việt Nam, đến các công ty thành viên của Tập đoàn AEON tại các nước lân cận”, bà Huệ nói.

Bà cho biết, hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", AEON thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo giúp nhà sản xuất trong nước nâng cao chất lượng hàng hóa để đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà phân phối trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Các sản phẩm OCOP khi đưa vào siêu thị sẽ được bố trí ở những vị trí dễ dàng nhìn thấy và thu hút trong siêu thị, từ đó gia tăng khả năng tiếp cận và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Về kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp Việt cũng như mở mở rộng hoạt động năm 2025, theo bà Huệ, trong năm 2025, AEON Việt Nam sẽ mở rộng mạng lưới kinh doanh với chiến lược đa dạng mô hình bán lẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. AEON Việt Nam cũng cam kết đóng góp vào sự phát triển của địa phương và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và mong muốn trở thành một doanh nghiệp không thể thiếu đối với người dân Việt Nam, là một đối tác đáng tin cậy, chung tay cải thiện chất lượng cuộc sống và là một phần quan trọng trong sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương.

Tính đến cuối năm 2024, AEON Việt Nam có gần 6,000 nhân sự trên toàn quốc. Năm 2025, công ty dự kiến tuyển thêm gần 5,000 nhân sự bao gồm cả toàn thời gian và bán thời gian, nhằm phục vụ kế hoạch khai trương, mở rộng địa điểm kinh doanh trong thời gian sắp tới.

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Theo bà Huệ, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của khách hàng trong dịp Tết, AEON Việt Nam đặt mục tiêu đảm bảo nguồn hàng dồi dào và ổn định mức giá, đặc biệt là với các mặt hàng thiết yếu. Từ tháng 10, AEON Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp để lập kế hoạch chuẩn bị và dự trữ hàng hóa. Đến thời điểm hiện tại, quá trình đặt hàng đã được hoàn tất.

So với cùng kỳ mùa Tết năm ngoái, dự trữ hàng hóa năm nay tăng khoảng 5%. So với các thời điểm khác trong năm, lượng dự trữ hàng hóa cao hơn từ 20-30%, thậm chí tăng đến 50% đối với các sản phẩm được ưa chuộng trong Tết, như lạp xưởng.

AEON Việt Nam cũng cam kết duy trì giá cả hợp lý và cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Về chủng loại sản phẩm, công ty đã tăng cường dự trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt heo, thịt bò, rau củ quả, trái cây, bánh mứt, bia, và nước giải khát, đồng thời có đa dạng sản phẩm thức ăn chế biến sẵn như bánh chưng, bánh Tét, mâm ngũ quả, cùng các sản phẩm sơ chế sẵn như combo lẩu, nướng ... mang đến sự tiện lợi cho khách hàng. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo khách hàng có trải nghiệm mua sắm thuận lợi và đầy đủ nhất trong mùa Tết.

“Nhằm mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng và đồng hành thúc đẩy nhu cầu mua sắm trong mùa Tết, AEON Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với mức giảm giá lên đến 30-40% cho nhiều mặt hàng. Đặc biệt, các dòng sản phẩm thiết yếu mùa Tết như trái cây tươi, bánh kẹo, giỏ quà Tết, thịt, và hải sản được tăng cường ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu cao của người tiêu dùng”, đại diện AEON Việt Nam cho hay.