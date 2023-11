Doanh nghiệp bất động sản thưởng Tết thấp chưa từng có

TPO - Năm nay, thị trường bất động sản chìm sâu trong khó khăn, nhiều doanh nghiệp không có doanh thu. Theo đó, thưởng Tết doanh nghiệp bất động sản được dự báo thấp chưa từng có, nhiều doanh nghiệp đang phải chật vật lo lương cho nhân viên.

Thị trường bất động sản gặp khó khăn suốt từ giữa năm 2022 đến nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các doanh nghiệp địa ốc cho biết, hầu như ghi nhận không có doanh thu. Doanh thu sụt giảm kéo theo tình hình thưởng Tết năm nay được dự báo rất èo uột.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Địa ốc Đất xanh miền Bắc - cho biết, năm nay doanh nghiệp ông thuộc diện 'may mắn' khi hiện tại vẫn có dự án để phân phối và có doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh thu không thể bằng năm ngoái. Hiện doanh nghiệp đang phải lo lương hàng tháng cho 400 nhân viên. Với tình hình này, năm nay doanh nghiệp không nghĩ đến thưởng Tết.

“Chúng tôi vẫn phải vay ngân hàng với lãi suất cao nên đã chia sẻ với nhân viên để họ thông cảm. Nếu như năm ngoái dù thị trường bất động sản còn khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn còn tiền tích lũy thì năm nay đã không còn", ông Quyết nói.

Ông Phạm Đức Toản - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ - cho rằng, tiền thưởng Tết nhân viên bất động sản cao hay thấp dựa vào doanh số kinh doanh. Năm nay, nhìn chung các doanh nghiệp bất động sản doanh số sụt giảm.

“Hiện, doanh nghiệp còn khó khăn hơn năm ngoái. 2 năm nay không có chuyện thưởng bằng nhà lầu, xe hơi giới trong giới địa ốc. Nhiều doanh nghiệp bất động sản duy trì thưởng được tháng lương thứ 13 đã là sự cố gắng lớn. Năm nay, các doanh nghiệp địa ốc thưởng Tết chắc chắn thấp chưa từng có”, ông Toản nói.

Theo ông Toản, thị trường bất động sản được dự báo sẽ còn tiếp tục khó khăn sang năm 2024. Có những đơn vị phân phối, thậm chí cả chủ đầu tư phải giảm số lượng nhân viên vì áp lực tài chính. Có những doanh nghiệp chịu tác động kép khi lãi ngân hàng tăng và đáo hạn trái phiếu.

"Doanh nghiệp hoạt động trở lại là để lấy lại niềm tin của khách hàng chứ chắc chắn không có tiền thưởng Tết cho nhân viên”, ông Toản chia sẻ.

Một lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc tại Hà Nội chia sẻ, trái ngược với thời hoàng kim của thị trường bất động sản 2016-2017 mùa Tết luôn rủng rỉnh tiền mặt, 2 năm nay các doanh nghiệp gần như không có Tết. Suốt từ giữa năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp không có sản phẩm để bán nhưng vẫn phải bỏ ra ngân sách khá lớn để duy trì hệ thống. Thậm chí, lượng hàng bán được từ đầu năm 2022 đến nay vẫn chưa nhận phí môi giới vì các chủ đầu tư tắc nghẽn dòng tiền, dẫn đến cơn khát vốn lây lan từ chủ đầu tư sang công ty phân phối và cả các nhà thầu cũng thiếu hụt tiền cuối năm.

"Năm ngoái vẫn còn dòng tiền dự trữ nhưng năm nay cạn dòng tiền. Công ty không có khoản thưởng nào và đang cố duy trì lương nhân viên.Thị trường bất động sản trầm lắng nên mùa Tết trở thành ác mộng", vị này nói.

Trong báo cáo quý III, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng cho biết thực trạng sức khỏe của các doanh nghiệp bất động sản đã có dấu hiệu được cải thiện, tuy nhiên chưa hoàn toàn và diện rộng. Hiện mỗi tháng có khoảng 107 doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường. Nhiều nơi đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì, chỉ còn hoạt động với một vài nhân sự nòng cốt, "sống bằng niềm tin" với kỳ vọng thị trường sẽ khôi phục từ cuối năm nay.

Kết quả khảo sát gần đây của Hội Môi giới với các hội viên, có tới 60% số người được hỏi cho biết khách hàng của họ sẽ đầu tư bất động sản nếu lãi suất tiếp tục giảm.

Cũng theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, lượng giao dịch toàn thị trường đang tăng dần. Trong quý II thị trường ghi nhận 3.700 giao dịch, tăng 37% so với mức 2.700 ở quý I. Đến quý III, thị trường đã ghi nhận gần 6.000 giao dịch, gấp 1,5 lần quý 2 và hơn 2 lần so với quý I.

Tuy nhiên, tính chung cả 3 quý, lượng giao dịch mới chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ và bằng khoảng 20% so với giai đoạn sốt đất. Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, giao dịch ít do thị trường vẫn thiếu vắng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở giá bình dân, giá cả tăng liên tục và chưa có tín hiệu dừng lại.