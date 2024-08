Đoàn Khối cơ quan tỉnh Nghệ An, Báo Tiền Phong khánh thành nhà nhân ái cho hộ nghèo

TPO - Sau nhiều tháng xây dựng, căn nhà nhân ái do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong, Công ty CP Du lịch Liên minh Việt Nam đã hoàn thiện, bàn giao cho gia đình bà Kha Thị Hương ở huyện Tương Dương, Nghệ An.

Ngày 26/8, Đoàn Khối cơ quan tỉnh Nghệ An phối hợp với Huyện Đoàn Tương Dương, Báo Tiền Phong, Công ty CP Du lịch Liên minh Việt Nam, Công ty CP sách và thiết bị trường học Nghệ An Nabeco tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại bản Minh Thành (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 57 phần quà gồm sách vở, đồ dùng học tập cho 57 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bản Minh Thành với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

Đoàn Khối cơ quan tỉnh Nghệ An, Báo Tiền Phong, Công ty CP Du lịch Liên minh Việt Nam đã trao tặng biển hỗ trợ xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình bà Kha Thị Hương thuộc diện hộ nghèo, neo đơn của bản Minh Thành (xã Lượng Minh).

Trước đó vào tháng 6/2024, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong, Công ty CP Du lịch Liên minh Việt Nam (Must Go Việt Nam) tổ chức khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình bà Kha Thị Hương (70 tuổi, trú bản Minh Thành, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Được biết, bà Kha Thị Hương có hoàn cảnh khó khăn khi nhiều năm liền là hộ nghèo của xã. Chồng bà Hương mất sớm, một mình bà Hương bươn chải nuôi 3 người con. Hiện nay, 3 người con gái lấy chồng xa, một mình bà Hương sống trong căn nhà tranh tre ở xã Lượng Minh. Với hoàn cảnh khó khăn, bà Hương không thể sửa chữa căn nhà, trong khi mùa mưa lũ sắp đến, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Báo Tiền Phong, Must Go Việt Nam hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng xây dựng một căn nhà kiên cố để bà Hương có thể yên tâm sinh sống.

Sau gần 2 tháng xây dựng, căn nhà rộng hơn 50m2 được xây dựng đã được hoàn thiện trong niềm vui của bà Hương. “Quá trình xây nhà, chính quyền địa phương, các đoàn thể và người dân trong bản cũng đến hỗ trợ góp ngày công tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, san nền, xây dựng nhà cho bà Hương. Đến nay, căn nhà đã hoàn thành, bà Hương đã có căn nhà kiên cố để sinh sống, không còn lo mưa nắng nữa. Thay mặt gia đình bà Hương, xin gửi lời cảm ơn tới Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Báo Tiền Phong, Must Go Việt Nam đã cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo có nhà ở ổn định”, ông Vi Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho hay.

Phát biểu tại chương trình tặng quà và khánh thành căn nhà nhân ái, anh Nguyễn Công Minh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Các phần quà tuy không lớn nhưng cũng là một phần tình cảm của tuổi trẻ 2 đơn vị, các đơn vị tài trợ, đồng hành hướng đến người dân vùng cao và các em thiếu nhi trước thềm Tết Trung thu và khai giảng năm học mới. Mong muốn bà con sẽ có cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn và các cháu sẽ có điều kiện học tập tốt hơn. Qua đây, thay mặt tuổi trẻ 2 đơn vị xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Báo Tiền Phong, Công ty CP sách và thiết bị giáo dục, Công ty CP Du lịch Liên Minh Việt Nam đã tài trợ cho các hoạt động chương trình hôm nay và xây dựng căn nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

Được biết, đây là ngôi nhà nhân ái thứ 3 do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong trực tiếp vận động hỗ trợ xây dựng từ khi có chỉ thị của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn.